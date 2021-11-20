有這麼急？一名網友在臉書爆料，稱日前去台南開車遊玩時，前方一輛Infiniti黑色轎車遲遲不前行，等了一會兒才發現，該輛黑車是「停」在馬路上，原因竟是急著下車去吃牛肉湯，讓他傻眼直呼，真的太離譜！

網友19日在臉書社團《爆料公社二社》發文，稱日前開車去台南遊玩時，在一處路口停等紅燈，但明明交通號誌已轉為綠燈可前行，前方一輛Infiniti黑色高級轎車卻遲遲不起步，不料，他觀察一下才驚覺該車是「停」在路上了。

原PO氣憤地說，該車男駕駛把車丟馬路上，人帶著女友跑去附近的牛肉湯名店排隊吃飯，讓不知情的民眾傻傻在後面等，公然把馬路當停車場使用的囂張行徑，讓原PO直呼「超扯的駕駛」。

文章曝光後，引起不少網友熱烈討論，有網友說，「這個太缺乏公德心的駕駛，老天會給牠報應！」、「車能停成這樣，真的一點廉恥心都沒有」、「奇怪ㄟ，再往前幾公尺就是停車場了，停在這裡是怎樣?」、「拍起來檢舉，人、事、時、地、物」、「人不要臉天下無敵」。

據《TVBS》報導，業者也說，因為店面位於安平老街中人潮眾多，有許多客人想說方便就臨時停一下，他們有時好心提醒客人前方就有免費停車場，別違規在這停車，客人卻表示「吃一下就走」，不願意多走幾步路。