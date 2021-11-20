第六屆「高雄苓雅國際街頭藝術節」現場設有大型壁畫創作巡禮、在地藝術家主題展、裝置藝術賞析、網紅打卡熱點天空藝術、夜間藝術壁畫、街舞塗鴉PK賽等6大主題。（袁庭堯攝）

第六屆「高雄苓雅國際街頭藝術節」20日傍晚盛大開幕，強調「每年都有新意」，今年更是主打2022台灣燈會的會前會，壁畫結合燈會元素，還加入光的意象。高雄市長陳其邁讚許，「衛武迷迷村」轉角處處是驚奇，堪稱社區創生、再造的典範。

陳其邁表示，「高雄苓雅國際街頭藝術節」每每吸引國際級藝術家到高雄來共同創作，留下許多美麗的景緻和感情。苓雅區吉祥物就是羚羊，迷迷村的經驗有如領頭羊，市府今年特別將迷迷村的社造經驗擴散至整個綠園道，讓左營區一路到苓雅區，串起許多美麗的風景。

陳其邁還說，迷迷村提供了慢活、悠閒的生活步調，熱情的市民甚至還會招待遊客，不時奉上一杯茶，整個社區營造相當成功，可說是高雄最漂亮、熱情的聚落。

迷迷村將當地老舊台糖宿舍和國宅187面外牆以彩繪賦予新生，是全台最大彩繪村，來自25個國家、83名藝術家之手，2016年起老舊社區搖身一變成為網紅打卡熱門景點，由苓雅區公所領軍，由里長帶動社區居民投入蛻變行動，街道巷弄處處是驚喜和美景，享譽國際。為配合綠園道啟用，區公所還特別在正義車站周邊彩繪牆面，一路串起藝術版圖。

今年現場設有大型壁畫創作巡禮、在地藝術家主題展、裝置藝術賞析、網紅打卡熱點天空藝術、夜間藝術壁畫、街舞塗鴉PK賽等6大主題，周邊還有民眾喜愛的餐車、文創藝品攤位、街頭藝人秀等元素，扭蛋機更吸引長長的排隊人龍。

為了替2022台灣燈會打頭陣，今年藝術節特別搶先曝光燈會Logo，還融入「光」的元素，建軍路的壁畫還特別設有夜間燈光投射，綠園道涵洞也有氣氛燈。