彰化縣政府農業處整合養雞與水禽兩大協會，行銷優質雞鴨鵝肉品與蛋品，20日共同在溪州公園辦理「雞同鴨賞禽品節」現場熱鬧滾滾，6大展示區有吃有玩又有好禮可拿。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府農業處整合養雞與水禽兩大協會，行銷優質雞鴨鵝肉品與蛋品，20日共同在溪州公園辦理「雞同鴨賞禽品節」現場熱鬧滾滾，6大展示區有吃有玩又有好禮可拿。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府農業處整合養雞與水禽兩大協會，行銷優質雞鴨鵝肉品與蛋品，20日共同在溪州公園辦理「雞同鴨賞禽品節」現場熱鬧滾滾，6大展示區有吃有玩又有好禮可拿。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今年擴大辦理畜產嘉年華活動，一連四周每周末都有優質禽肉蛋品行銷活動，20日由在溪州公園登場的雞同鴨賞禽品節打頭陣，彰化縣長王惠美歡迎大家多多參與選購優質禽肉蛋品，吃得安心、買得愉快，四場活動都有抽大獎機會。

彰化為全台最重要蛋品產地，占全台年度總產量逾半數，也是禽肉生產大縣，今年彰化縣農業處首次整合養雞及水禽兩大協會，共同辦理禽品節，希望藉由禽品節活動，行銷推廣在地生產優質禽品及「彰化優鮮」品牌，也呼籲鄉親多多選購在地生產優質禽肉、蛋產品，用行動支持農民，也為自己及家人健康加分。

王惠美表示，彰化縣為畜牧養殖大縣，如雞隻有2778萬隻，高居全國之冠，產值達164億元，而鴨、鵝等水禽數量合計約187萬隻，產值將近22億元，為全國第3名；而蛋品產量，在全國每2顆就有1顆以上產自彰化縣，可見彰化的畜牧產業發達，豬、雞、羊、乳牛都相當重要。

王惠美說，縣府努力打造「彰化優鮮」自有品牌，認證的農特產已有260樣，透過小三美日、中華郵政i郵購、東森購物，及PChome購物等多個電商平台則獲，加強行銷這些符合「3章1Q」的彰化優鮮產品，希望明年業績能再翻倍成長。

縣府農業處指出，20日起連續4周系列活動接力登場，28日在溪湖糖廠有咩咩羊肉節、12月4日在社頭果菜市場有豬豚肉節，另外12月11日至12日連兩天，在田中望高寮有乳牛節，只要在現場掃專屬QR-code就可填資料抽大獎，有機會抽中價值萬元的3C產品，歡迎大家攜家帶眷參加。