年末各大品牌都搶先推出新品，讓消費者做好除舊佈新的準備，而人氣家電品牌日立最近也推出了一系列全新家電，像是旗艦特仕款滾筒洗脫烘洗衣機，主打集結歷年所有最高規格的潔淨科技於一身，更首搭載了IoT智慧聯網功能，還有台灣消費者熱愛的日本原裝進口的全能智慧冰箱，以全新功能打造更多使用上的便利性，加上全新的全能料理爐，一機多用最適合需要省空間的小家庭、小資族使用。

日立日本原裝進口的智慧型滾筒洗脫烘洗衣機BD-NX125FH，定價8萬2900元起。（日立提供）

日立日本原裝進口的智慧型滾筒洗脫烘洗衣機，首加入了全新「IoT手機智能遠端遙控」功能，更有AI 9項感測機制，使用起來更方便。（日立提供）

日立全新的旗艦特仕款滾筒洗脫烘洗衣機，不僅搭載了近年疫情必備的「高溫風抗蟎 / 除菌行程」，更有 「溫水噴霧洗淨」功能，不僅訴求去除黃斑汙垢，也能抑制室內曬衣異味，配上「四段溫控洗淨」以達到全方位確實除菌的訴求，而且還有訴求除菌防黴效果達99%的「3D自動槽洗淨」，大人小孩都能安心使用，此次更首加入了全新「IoT手機智能遠端遙控」功能，只要透過手機APP即可輕鬆遠距操控，更有AI 9項感測機制，使用起來更方便。

日立全新日本原裝進口的全能智慧冰箱RHSF53NJ，共有星燦金、消光白 2色，定價6萬900元。（日立提供）

至於全新日本原裝進口的全能智慧冰箱，此次就主打熱食不用再放涼，即能直接放進冰箱中的便利功能，其「獨立鎖濕低溫冷藏室」採雙冷卻系統技術，擁有獨立專用風扇及冷卻系統，可維持2°C低溫以讓熟食保鮮之餘，還能把50°C以下的熱食直接放入冰箱，以自動快速降溫至約2°C低溫，避免在室溫下孳生細菌，加上「特鮮急冷藏」功能即可大幅減少冷藏等待的時間。

日立日本原裝進口的全能料理爐 MRO-W1000YT，定價3萬900元。（日立提供）

不能少的還有日立全能料理爐，看準近年消費者都熱愛一機多用的廚電，因此此次就主打一爐即可搞定燒烤、熱炒、蒸煮、燉煮、川燙、過熱水蒸氣等多項功能，其擁有W Scan雙重感測以精測重量與溫度，再自動調節最佳的火侯與調理時間以外，還有300°C熱風烘烤，同時大量烘烤食材最方便，更內建了197道食譜、152道自動料理，加上智慧自動蒸氣除垢、脫臭功能，不管料理或清潔，新手使用都沒難度。