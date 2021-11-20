統一獅隊21歲少年強投古林睿煬本季投球數達到100局，達到季前自己設定的小目標，總教練林岳平對他有更大期許，期待他能成為陣中王牌投手，他也以布雷克為模板，「希望古林能從頭投到尾。」

身為球隊的第1指名，古林睿煬一直都是獅隊期望很高的投手，但他卻接連碰上傷勢挑戰，直到今年才終於完成單季百局的目標，餅總認為，今年古林的表現算是1個好的先發投手，但成為王牌投手還有一段成長的路，「今年只是個起頭，就看能否每年都穩定出賽。」

要成為王牌投手的關鍵，除了局數外，另外還有投球內容，林岳平說：「今年他的壞球、保送還是太多，如果可以減少，球數就可以降低，局數自然也能拉長。」

今年球季中，古林睿煬2度因為右手中指水泡破皮下二軍、離開先發輪值，餅總期許他能藉由今年經驗，成為像布雷克這樣整年都待在先發輪值的投手。

古林睿煬昨天先發面對富邦悍將投4局失2分，雖然吞下敗投，但也達到季前自己設下的100局小目標，他說：「希望能夠成為習慣，都能吃到100局，通常先發投手會以100局為目標，能達成這個小目標滿開心的。」

從開季的緊張到越來越有大將之風，古林睿煬從比賽中吸取經驗，從過去只會依賴「火球」解決打者，到後來運用變化球，都是他本季的收穫，「以前遇到危機時只會想催球速，催到後面一直遇到危機，差不多5局就下來。」

變化球能有如此蛻變，古林睿煬沒有秘訣，「就是多丟、多練，讓身體去記憶好的感覺。現在不會只用力量去對決，後面變化球比較好，搭配起來，讓直球威力更好。」