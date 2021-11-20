弘道老人福利基金會首屆「不老棒球訓練營」，20日在台中市「文中10棒球場」開訓，計28名平均年齡66歲，最高齡77歲的長輩報名參加，透過張家浩、鄭達鴻、林克謙、曾華偉等前職業棒球選手組成明星教練團，指導「不老棒球聯盟」，進行跨代的棒球技巧交流。

總教練張家浩提到，這次帶不老棒球員打球，因應老人家的年齡與體力，最主要著重學習棒球的觀念、降低運動傷害的方向去規劃，最重要的是讓長輩體驗訓練的感覺，享受打棒球的快樂；首席教練鄭達鴻則負責設計棒球技巧訓練，佩服勇於追夢的長輩，可激勵年輕棒球選手，向他們看齊。

運動局指出，77歲的不老棒球聯盟球員劉阿公，從60歲開始接觸棒球，與社區棒球隊一起打球，主要擔任投手，約在6年前加入不老棒球聯盟，曾待過藍興虎、東興龍不老棒球隊，目前在沙鹿福興鷹不老棒球隊，參加訓練營可與其他球隊的老友們敘舊。

71歲溫清榮阿公是從觀賞紅葉少棒比賽中，愛上棒球，4年前加入「四民牛不老棒球隊」，練球除活動筋骨，還能認識志同道合朋友，參與訓練營是希望成為種子球員，吸收前職業選手打球經驗，回去分享給隊友。

弘道老人福利基金會執行秘書林博樺表示，10年前不老棒球始於幫一位失智長輩圓棒球夢，一轉眼數年過去，這股不老棒球的風潮席捲全台，截至今年花蓮到屏東已經有16支不老棒球隊，共有362位不老棒球員，80歲以上有16位，其中還有2位更已90歲以上，棒球夢是不分年齡的。

台灣人壽與弘道基金會共同推廣不老棒球計畫，台灣人壽表示，透過這顆長者共同記憶的「國球」棒球去創造長輩多元健康促進的機會；今年補助宜蘭羅東、苗栗頭屋、屏東林邊3個新社區69位不老棒球員加入不老棒球計畫。