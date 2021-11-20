許忠信指被黃昆輝要求連署會計法 台聯：從未逼迫許。本報資料照

前台聯立院總召許忠信臉書爆料，立法院在2012年下半年以黨團協商替代表決通過會計法修法提案，將顏清標所犯行為除罪，他被時任台聯主席黃昆輝要求連署會計法修法；台聯今發聲明表示，當年台聯黃主席從未逼迫許總召簽署會計法，且台聯從頭到尾一致就是反對簽署會計法。

許忠信昨天在臉書透露，2012年5月初，黃主席拿會計法修正協商同意書要他簽署，他看其內容為將顏清標違反時期之該行為除罪，於是跟主席報吿，這種修法嚴重破壞法治，他不能簽名。

他說，黃主席可能受到很大壓力，「過幾天問我，如果黨作成黨決議要他簽署，外界批評時就說是黨要我簽，我能否簽署，我跟主席說，我還是不能簽」等語。

台聯秘書長周倪安表示，2012年當時的情況是，王金平院長去電黃主席表示，「政務官特別費除罪化已於第七屆完成了，關於民代特別費除罪化的部分，國民黨團，民進黨團和親民黨團三個黨團都已表示同意，想請問台聯黨團是否能配合同意，儘速以協商方式完成？」

周說，由於當時黃主席因為不是很瞭解修改會計法99-1條的意思，也未貿然答應王院長。主席遂召集台聯三位立委包括許總召，以及黨團辦公室主任林志嘉五個人一起談，在會議中黃主席問三位可以同意嗎？三位立委都表示不能同意，所以2012年該次台聯五人會議結論就是：台聯不同意簽會計法。

周倪安說，當時會計法修法，經過五人共同會議，台聯黃主席以及全黨清楚的態度，就是不同意簽署。並非如許前立委在其臉書上寫的：是台聯黃昆輝主席拿給許總召簽，但是許總召拒絕或是隔幾日又再要求其簽署的情況！

周說，雖然已是陳年往事，她也認為許教授是一位優秀財經學者，人雖有感情，但事有是非，我們不容以子虛烏有方式變造故事損害台聯前主席名譽和扭曲台聯的主張。台聯特此聲明以正視聽。