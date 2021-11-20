后里國小籃球場地出現破損、斑駁、裂縫情形，立委楊瓊瓔邀集台中市教育局會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區后里國小籃球場地使用至今已10多年，鋪面出現破損、斑駁、裂縫等情形，影響師生教學及運動。立委楊瓊瓔邀集台中市教育局會勘，並協調教育部體育署補助相關經費，該署已同意撥款143萬元協助刨除改善，補助比率高達7成。

校長陳良益表示，學校籃球場是全校師生及橋頭地區民眾重要運動場所，但因場地老舊、斑駁、裂縫遍布，不平整水泥地面造成師生運動跌倒、摔傷及震傷，安全實有疑慮，為保障師生及社區民眾使用安全，籃球場實有必要整修更新。

市議員陳本添指出，后里國小籃球場的使用率非常高，因使用率高及年久失修，讓孩子的運動環境深受威脅，相信完工後的籃球場，一定讓學生有一個安全活動的空間。

教育局副局長葉俊傑表示，楊瓊瓔委員協助爭取體育署補助7成，上週已核定經費143萬元經費，投入后里國小籃球場修繕工程，改善破損鋪面、積水問題，學校務必於12月15日前完成發包，待新球場完成後，將提供更優質場地給師生及民眾休閒運動之用。

楊瓊瓔強調，為保障師生及社區使用民眾安全，籃球場整修作業刻不容緩，校園運動設施具有強化在地居民生活連結功效，體育設施的整建及維護，都需要政府多多支持，期待后里國小籃球場整修後，能徹底改善積水與場地地坪維安問題，以增進運動安全與效能。