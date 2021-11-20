捷克衛生部今天通報，19日境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增2萬2936例確診，創下自去年3月疫情爆發全球大流行以來的新高。

路透社報導，本週稍早捷克針對未接種疫苗民眾加強防疫管制，以促使更多民眾打疫苗，並舒緩各醫療院所的負擔。

捷克政府頒布多項防疫方案，明訂從22日起，僅允許接種疫苗或是過去6個月染疫康復者，才能上館子及參加特定活動等。