歐洲疫情嚴峻 捷克通報單日新增確診創紀錄 19:292021/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克衛生部通報，19日境內COVID-19單日確診人數創下疫情爆發以來的新高。圖為先前捷克民眾上街抗議。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克衛生部今天通報，19日境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增2萬2936例確診，創下自去年3月疫情爆發全球大流行以來的新高。 路透社報導，本週稍早捷克針對未接種疫苗民眾加強防疫管制，以促使更多民眾打疫苗，並舒緩各醫療院所的負擔。 捷克政府頒布多項防疫方案，明訂從22日起，僅允許接種疫苗或是過去6個月染疫康復者，才能上館子及參加特定活動等。 動畫、新遊戲齊發 宇峻2022營運喊衝 市公所減租加聯合促銷 花蓮傳統市場買氣回溫 #捷克 #捷克政府 #曹宇 #歐洲疫情 #嚴峻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸防疫專家：中國現階段將繼續堅持「動態清零」目標 09:132021/11/20 兩岸 外匯探搜－歐能源漲＋通膨升 經濟添憂歐元承壓 04:102021/11/20 產業特刊 赴美發表「熱氣球模擬器」 智崴揪友達 搶主題樂園市場 04:102021/11/20 財經要聞 澹廬書法家連勝彦新北開展 書人合一展現文字之美 12:562021/11/20 生活 亞洲線貨櫃海運 挑戰新天價 04:102021/11/20 財經要聞 疫情趨緩 訊芯明年營運回神 04:102021/11/20 證券．權證 大陸疫情降溫 堅持動態清零 04:102021/11/20 焦點新聞 社評／不能輕忽明年經濟增長逆風 04:102021/11/20 焦點新聞 宜蘭傳藝亞太傳統藝術節開幕 將安排27場精彩演出 16:302021/11/20 生活 林依晨師妹北漂試鏡打工 疫情沒戲拍零收入咬牙苦熬 03:022021/11/20 娛樂 奧地利因疫情惡化實施限制 歐股跌 09:022021/11/20 財經 國際熱門新聞 陸還不急著武統台灣 曝已掌控全局會保持耐心並持續施壓 - 國際 新冠「零號病人」有變？ 實驗室洩漏派學者改口：疫情來自動物 - 國際 拜登失智傳聞不斷 步伐僵硬健檢出爐 醫師曝原因 - 國際 陸偷蓋海外軍事設施遭美抓包 當事國渾然不覺 - 國際 只花56元買樂透卻爽中1094萬元 男子曝財神光顧秘訣 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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