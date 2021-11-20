台中市第二選區立委補選白熱化，國民黨確定由前立委顏寬恒參選。媒體人周玉蔻除了針對顏家財產等提出質疑外，過去道歉的影片，也在中天電視王又正主持的《正常發揮》節目中曝光。

顏寬恒今(20日)上午赴龍井參與愛心園遊會時表示，鎮瀾宮有董監事的機制，尊重鎮瀾宮做法，「我們只是義工、媽祖信徒」。選舉是選候選人之間差異，誰能夠得到民眾認同，能夠得到多數選票為鄉親服務，不是無端指控，把媽祖也拖下來，戕害信仰這是非常不對。

而周玉蔻過去道歉的影片，也在中天電視王又正主持的《正常發揮》節目中曝光。