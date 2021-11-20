新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，20日舉辦簽書會，邀請書迷走訪巷弄內美食店家鷹王肉圓、長興釣蝦場與直達咖啡。林智堅一一回答書迷各類問題，包含如何取捨市政與家庭？簽書會可全台舉辦嗎？甚至有鐵粉告白：「可以當隨扈嗎？」林智堅也藉此感謝市民，大家努力一起改變新竹。

市政專書《新竹市跳級生》發行首刷千本將近完售，市府也先後舉辦新書發表會與新竹市都市環境景觀發展論壇。林智堅表示，他很堅持市政專書封面沒有他，雖然現場書迷不少，但他在市府同仁眼中如佛地魔，有時候在市府走廊相遇，同仁常常露出驚慌眼神。在孩子心中他則像是哆啦A夢，永遠可以滿足孩子們願望。

有書迷問：「市長怎麼在市政工作與家庭生活取捨？」林智堅回應，他是市長也是爸爸，剛擔任市長時，老二才剛出生，曾經有一段覺得沒時間投入家庭生活，後來他把孩子需求都帶入市政工作中，下班也盡力陪伴孩子們。

還有書迷請求小智市長「永遠待在新竹」，林智堅說，當初是立委柯建銘給他舞台，政治工作需要接力，他也盼傳承給年輕人，而他則會在竹市默默扮演幫助角色。

此次推出市政專書，林智堅臉書有來自全台各地粉絲敲碗縣市簽書會，包含桃園、高雄。林智堅回應，目前預計舉辦10場次簽書會，橫跨大新竹地區，從文青咖啡館、獨立書店到市民朋友最愛的小吃店，都可以是簽書會現場。