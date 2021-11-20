國民黨主席朱立倫20日至台東與民眾慶祝國民黨127歲黨慶。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫20日至台東與民眾慶祝國民黨127歲黨慶。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫20日至台東與黨員同歡慶祝127歲黨慶，朱立倫首先宣傳同舟計畫，呼籲國民黨老友回歸、新血加入；隨後強調目前全世界關注台海安全，只因民進黨製造麻煩、愛炒作新聞，反觀國民黨執政重點放在兩岸和平交流。最後他呼籲民眾12月18日公投投下「4個都同意、台灣更美麗」，獲現場600多人掌聲。

朱立倫說，國民黨的目標是讓所有人都得到民主自由與幸福，得以安居樂業；然而，他最近與許多國外駐台代表交流時，發現國外都在關心台海安全，讓他感到難過又無奈。

朱立倫提及，國民黨2008年至2016年執政時把重點放在兩岸和平、相互交流，「當時國際上很少出現台灣新聞」，而現在好像隨時就要戰爭，只因民進黨愛炒作新聞、製造麻煩與衝突，他大嘆民進黨執政迄今，相信大家感受良多，「這樣真的是為了台灣人及下一代嗎？」

朱表示，國民黨在歡慶127歲黨慶時，同時要負起責任，重返執政，帶給全台灣及下一代安居樂業，幸福快樂，恢復台海安全和平繁榮，隨即獲得台下600多位民眾喝采。他指出，國民黨同舟計畫萬人回娘家，不只請失聯的老友歸隊，也歡迎新血加入。