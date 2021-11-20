知名速食連鎖餐廳肯德基的薯條在今年7月改版，相較於舊版薯條調味較少。有網友詢問「有人也懷念肯德基的舊款薯條嗎？」貼文一出引起討論，有人喜歡新版的薯條，但也有許多鐵粉表示懷念舊版的薯條，大喊「還我橘薯」。

一名網友前天(18日)在PTT上貼文表示，他覺得肯德基新款薯條沒什麽特色，以前吃膩漢堡王跟麥當勞的薯條，還可以跑去買肯德基的薯條換換口味，重點舊款的還有獨特的鹹味，但現在肯德基的新薯條整個跟漢堡王的薯條超級像，讓他好想念肯德基的舊款薯條，「有人也懷念KFC舊款薯條嗎？如果KFC復刻舊款薯條我一定買爆」。

貼文一出引起兩派網友論戰，許多網友表示共鳴，「真的喜歡舊的，原本是我吃KFC的一大誘因，還我橘薯」、「在這邊呼籲肯德基換回舊的」、「今天吃了新的...好懷念舊薯條」、「其實現在這款也不錯吃，但是以前舊款的更好吃，反正都屌打麥當勞跟摩斯就對了」、「偶爾懷念以前KFC薯條的口味的話都去Ikea點來吃」、「舊的比較有特色」、「絕對是以前的比較好吃」。

不過也有一些網友覺得肯德基的新款薯條比較好吃，「我喜歡現在的」、「我覺得新的超好吃」、「現在的薯條比較好吃」、「新舊都喜歡，但喜歡新的多點，因為舊的有點鹹」。