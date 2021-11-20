被譽為「最美博士」的許藍方，日前因捲入不倫風波，導致形象大跌，演藝工作也停擺，目前全案已交給律師處理，而她也開始復出，即將推出個人寫真年曆的她，現開放預購，她也曬出近2分鐘的預告片宣傳，曝光多樣造型，還有性感風格，讓粉絲看了都相當期待。

許藍方預告片中換上4種造型，有穿上白色禮服化身森林女神，辣秀白皙美背，還有穿上白T搭牛仔熱褲，展現青春少女氣息，只見她彎腰前傾，放送絕對領域及屁股蛋，結實腿部線條相當迷人。

許藍方即將推出寫真年曆。(圖／翻攝自許藍方臉書)

許藍方辣秀美背、屁股蛋。(圖／翻攝自許藍方臉書)

另外還有一套穿上長版襯衫宛如「下衣失蹤」，慵懶躺床的居家男友視角，讓她好像沒穿褲子，激露火辣腿根，畫面十分誘人，網友看了都直呼「真美！令人驚艷」、「又重新迷上博士了」、「原來妳有這麼多面向」。

許藍方8月驚爆和已婚醫師搞不倫戀，並遭正宮提告並求償300萬元，雖然她二度發聲明否認，但男方卻承認自己外遇，並向家人道歉回歸家庭，全案目前仍在審理中，而她也重新開始工作，雖然飽受酸民批評，但她依舊樂觀面對。