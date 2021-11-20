屏縣府舉辦「收穫那麼多」，全縣原民聚集屏東市千禧公園歡慶收穫祭。（林和生攝）

屏縣府舉辦「收穫那麼多」，當中趣味競賽的檳榔葉賽跑，讓親子體驗舊時部落遊戲。（林和生攝）

20日兩場大型活動在屏東縣舉行，客委會於內埔鄉六堆紀念公園辦理「六堆300紀念大會」，屏東縣政府則於屏東市千禧公園舉辦原民聯合收穫祭「收穫那麼多」，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及屏東縣長潘孟安等人皆出席參與，見證屏東的族群多元文化。

「六堆300紀念大會」中，蔡英文及蘇貞昌特別贈匾及授旗予六堆大總理、副大總理與各堆總理、副總理後代，全場情緒沸騰共同揮舞六堆旗，展現團結精神，共同見證六堆300年的歷史時刻。

蔡英文表示，台灣客家文化蘊含豐厚的內涵，「六堆經驗」更是台灣當代客家重要代表，感念六堆客家先民為保衛辛苦建立的家園，成立「六堆」聯庄組織，為家鄉的犧牲與奉獻，這跨域性的關係凝聚網絡與超越族群的群體文化記憶，是見證台灣開發過程相當珍貴的文化資產。

隨後眾人便移師屏東市千禧公園參與「收穫那麼多」，在收穫祭中與族人分享豐收喜悅及感恩時刻。

屏東縣長潘孟安表示，屏東擁有豐富原民文化，收穫祭是其中最精采一環，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意；為傳承及延續原住民族文化與精神，並促進原漢族群交流，因此5年前開始辦理聯合收穫節，且每年皆由一原鄉負責演繹傳統文化祭儀。

今年蔡英文及蘇貞昌首次出席聯合收穫祭，並由總統親自頒發2021屏東縣原住民族終身成就獎及傑出成就獎，並嘉勉10位族人在文化、藝術、體育、教育等各界長期的奉獻與付出；蔡英文也勉勵部落青年，認為他們是部落未來希望、文化傳承的種籽，青年力投入，將運轉著部落承先啟後重責大任。