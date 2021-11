綜合香港媒體報導,香港北角19日發生一起罕見意外,一名59歲的謝姓婦人被壓在大量衣服與雜物之下,家人發現後趕緊報案求助,但婦人被救出後仍不幸身亡,目前仍不清楚她的確實死因為何。

根據報導,這名謝姓婦人與丈夫以及三名子女,一同住在北角雲景道50號富麗園B座7樓1號室之中。19日上午約8時40分時,婦人的兒子打開房門,發現於地板上睡覺的母親被壓在大量衣服、褲子、襪子和鞋子之下,連忙報警求助,不過救護人員到場將她救出後,她已不幸當場死亡。

報導指出,這家人所居住的房子內遍布大量雜物,尤其是謝姓婦人作為臥室的房間內更是堆積如山。目前還不確定她是被大量衣物壓住導致窒息,或是因突發疾病昏迷後才被衣物壓住,不過據她的兒子所稱,這名婦人並沒有已知的慢性疾病。

獨/扯爆!「報紙堆20年」滿屋淪廢墟 驚見屋主身分超大咖

這並非首次有人被雜物壓死,《紐約郵報》(New York Post)4月便報導,曾獲美國電視艾美獎( Emmy Awards)殊榮、參與過《芝麻街》(Sesame Street)、《法網遊龍》(Law and Order)、《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black)等著名電視劇製作的66歲美國美術指導(Production Designer)薩卡許(Evelyn Sakash),在母親去世後陷入憂鬱,並開始在自家房屋內大量堆積雜物。薩卡許的姊妹由於2020年10月後便與她失去聯繫,最後親身前往紐約,並雇用清潔工整理她所居住的房屋,才發現薩卡許被壓在大量雜物底下,已化為木乃伊。