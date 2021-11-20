綜合香港媒體報導，香港北角19日發生一起罕見意外，一名59歲的謝姓婦人被壓在大量衣服與雜物之下，家人發現後趕緊報案求助，但婦人被救出後仍不幸身亡，目前仍不清楚她的確實死因為何。

根據報導，這名謝姓婦人與丈夫以及三名子女，一同住在北角雲景道50號富麗園B座7樓1號室之中。19日上午約8時40分時，婦人的兒子打開房門，發現於地板上睡覺的母親被壓在大量衣服、褲子、襪子和鞋子之下，連忙報警求助，不過救護人員到場將她救出後，她已不幸當場死亡。

報導指出，這家人所居住的房子內遍布大量雜物，尤其是謝姓婦人作為臥室的房間內更是堆積如山。目前還不確定她是被大量衣物壓住導致窒息，或是因突發疾病昏迷後才被衣物壓住，不過據她的兒子所稱，這名婦人並沒有已知的慢性疾病。

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這並非首次有人被雜物壓死，《紐約郵報》（New York Post）4月便報導，曾獲美國電視艾美獎（ Emmy Awards）殊榮、參與過《芝麻街》（Sesame Street）、《法網遊龍》（Law and Order）、《勁爆女子監獄》（Orange is the New Black）等著名電視劇製作的66歲美國美術指導（Production Designer）薩卡許（Evelyn Sakash），在母親去世後陷入憂鬱，並開始在自家房屋內大量堆積雜物。薩卡許的姊妹由於2020年10月後便與她失去聯繫，最後親身前往紐約，並雇用清潔工整理她所居住的房屋，才發現薩卡許被壓在大量雜物底下，已化為木乃伊。