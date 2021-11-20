台大校長管中閔。（取自管中閔臉書）

台大校長管中閔。（取自管中閔臉書）

台大校長管中閔日前已宣布不爭取續任，希望世代交替，對於曾遭控涉違法兼職，地檢署去年11月3日以查無不法，全數簽結。管中閔於今（20）日也貼出3張校慶酒會的照片，並寫「嚴肅上臺，輕鬆下臺」兩句話，似乎另有所指。

台大校長管中閔日前已宣布不爭取續任，希望世代交替，對於曾遭控涉違法兼職，地檢署去年11月3日以查無不法，全數簽結，管中閔今(3)日傍晚在臉書貼出台北地方檢察署書函，寫道「遲到的正義，深刻的記憶；時隔一年，再看到仍充滿情緒」。

另外，文化大學傳出高層人事大異動，原校長徐興慶不續任，由副校長王淑音出任代理校長；董事則邀請台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞與前教育部長吳清基擔任，校方對此低調不願說明。教育部則回應，董事資格正在審核當中，公立大學校長任私校董事依規定報部許可，並無違法問題。

管中閔於今（20）日也貼出3張校慶酒會的照片，並寫「嚴肅上臺，輕鬆下臺」兩句話，似乎另有所指，也吸引數千個粉絲按讚，