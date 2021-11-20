屏東縣推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，預計今年底可完成140ＭＷ併網量，將成為全國最大私有地太陽光電案場，明年屏東縣民生用電使用綠電可達100％。

行政院副院長沈榮津20日南下屏東視察，讚許屏縣府推動成果，不僅配合落實中央綠能政策，更有效轉化應用國土復育既有發展條件，讓許多地層下陷及不利耕作區能夠充分再運用。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣不若其它縣市，有完整大面積、土地權屬單純工業用地、鹽灘地或其它閒置特定目的事業用地，可迅速完成光電案場建置，但縣府仍亦步亦趨，在考量生態環境及綠能發展平衡，優先推動專案專區計畫，朝非核家園目標邁進。

屏縣府環保局指出，縣府訂有「太陽光電專案專區」、「土地複合式利用」兩大策略，其中2019年開始推動「嚴重地層下陷區太陽光電專案計畫」，以東港、林邊、佳冬與枋寮等4鄉鎮中不適宜農業耕種、需要休耕涵養地下水的土地為主。

同時透過縣府平台，遴選相對具有建置能力的業者，結合自願地主出租土地，共同參與建置太陽光電模式，以能源轉型活化不適宜耕作土地利用，並提供地主穩定收入，解決農村高齡化及限制抽取地下水的問題。

環保局表示，縣府以2022年再生能源併網量1GW為階段性目標，雖然今年遇到光電模組、鋼構等原物料價格上漲情形，加上新冠肺炎疫情嚴峻等多重因素影響，但縣府仍積極輔導專案業者，致力創造友善的綠能投資環境。

目前屏東縣再生能源併網容量足供應全縣三分之二用戶電力需求，預計今年底前可有效併網量至少可達867ＭＷ。