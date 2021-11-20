新北市永和區公所「我的幸福時光~跟我一起去玩樂」兒童創意繪畫比賽線上頒獎典禮於今（20日）下午2時登場，在永和區公所臉書粉絲專頁「新北市永和區公所-和平之鴿」及中嘉寬頻-新視波有線電視 CH 3頻道播出，並特別邀請到新北市長侯友宜為小朋友加油打氣，恭喜所有得獎的小朋友！

今年繪畫比賽徵件數創新高，是歷年來最踴躍的一屆，參賽作品超過3000件，其中選出400幅得獎作品。孩子們透過畫筆敘說自己心中的幸福時光，反映了期盼已久的無疫情時光，以及與家人的相聚時刻，像是出國旅遊、在遊樂園玩樂、爬山、露營、野餐、與家人一同聚餐及跨年看煙火等，作品從2D變到3D，展現出永和區小朋友的美學及無窮的創作力。

長期支持兒童創意繪畫活動的新北市副議長陳鴻源表示，感謝小朋友們畫出這麼棒的作品，也讚嘆每幅作品都令人驚艷，從作品中可以看到孩童們最重要的幸福時光，就是和家人一起相處的時刻，透過這些作品分享讓人感同身受，一起享受了溫馨的幸福時光。同時也請沒有得獎的小朋友別灰心，明年再接再勵，相信一定會有更棒的表現。

本次頒獎典禮邀請各組得獎的小朋友發表得獎感言及分享自己畫作的理念，每件作品都是一個幸福的故事，透過繪畫的過程，孩子會和家長一起討論創作的方向，激發出更多的創意，也讓親子間增加了溝通及互動的機會。

永和區長陳怡君表示，每位參賽的小朋友都很用心，讓我們感受到許多幸福時光。得獎作品將作成電子藝廊，放在「新北市永和區公所-和平之鴿」粉絲專頁供民眾瀏覽下載及收藏，也將會在明年的元宵燈會，以創意燈籠方式展出，歡迎大家一起分享孩子們的幸福時光。