台中第二選區立委補選戰火延燒，國民黨派出前立委顏寬恒參選，民進黨則派出前立委林靜儀。對於顏寬恒未在前立委陳柏惟遭罷免後第一時間表態參與補選，引起各界疑問，資深媒體莊子富提出2點原因指出，顏家直到最後階段才算有參與罷免活動，但仍有許多人不相信；同時，顏寬恒原先規劃2024選舉時正面迎戰，但無奈近日連遭抹黑，忍無可忍才決定投入補選。

莊子富今天(20日)在臉書上表示，大家都在問，為什麼顏寬恒在罷免前後沒有第一時間說要參與這次補選，而是在對手出來後，才表態？對此，莊子富提出2點分析指出，

第1點，這次罷免陳柏惟一直被說是顏家在後面支撐，但事實上這次顏家真的沒有介入，直到最後擔任罷免總部的義工才算有參與，但大多數的民眾還是不相信。

第2點，本來就規劃2024要正面迎戰，但被周玉寇抹黑的太嚴重了！實在孰不可忍，而且越扯越多，如果不出來迎戰，真的會被看扁。

此外，顏寬恒20日上午參加龍井區龍峰國小學童暨社區校慶環保愛心園遊會，對於周玉蔻說他是「草包恒」，他表示，請周玉蔻先檢討自己、再來指責別人；選舉接下來還不知有多少無中生有與造謠抹黑，都交給司法審判。

顏寬恒表示，從前段時間到現在，已經遭到許多抹黑、造謠，現在是周玉蔻，接下來還不知道會是誰，對手的整個政黨、五院八部都包含在裡面，現在將所有關於周玉蔻的批評、抹黑，他決定都交給司法去做判決，因鄉親需要的是疼惜生命、了解他們需求的人，而非對立與撕裂、抹黑。