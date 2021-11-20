台灣IC設計大廠聯發科周五(19日)發布5G旗艦晶片天璣9000，採用台積電4奈米製程，預計搭載天璣9000的智慧型手機將在2022年第一季亮相，對此，資深半導體分析師陸行之表示，聯發科將領先其他台積電重點客戶約半年時間採用4奈米製程，並佩服聯發科執行長蔡力行的領導能力。

天璣9000委由基於台積電5奈米製程延伸的4奈米製程生產晶片，採用新一代Armv9架構CPU，包括1個Arm Cortex-X2核心、3個Arm Cortex-A710核心，頻率2.85GHz，4個Arm Cortex-A510能效核心，支援LPDDR5X記憶體，頻寬可達7500Mbps。不過，天璣9000未支援mmWave(毫米波)，聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯指出，明年聯發科將會推出新一代支援mmWave技術的旗艦晶片。

陸行之指出，蔡力行在被台積電冷凍多年離開後，能再帶領聯發科創立新局，現在除了現在手機晶片出貨量成為市場龍頭，就要看何時能超越營收以及獲利能力超越高通，以及是否會再度成為台積電3奈米的首發客戶，這樣台積電就不需要再被頭部客戶予取予求及卡製程演進了。

陸行之也提出5大觀察重點，分別為：

第一，水果(蘋果)的iPhone 14的A16晶片，預計台積電4奈米製程，將於2022年下半年亮相。

第二，高通採用三星4奈米製程的S898預計在2022年上半年亮相，採用台積電4奈米的S898+將於2022年下半年亮相。

第三，AMD目前沒有4奈米規劃，下一代架構 Zen 4 核心的「Genoa」處理器，採用台積電5奈米，預計2022年第二季亮相。

第四，Nvidia 目前好像沒有4奈米規劃，台積電5奈米製程的RTX 40系列代號Ada Lovelace GPU，應該是2022年第三季問世。

第五，Intel 4 應該是使用自己的製程工藝，ARC Alchemist GPU 系列採用台積電6奈米，採用Xe-HPC架構的資料中心GPU架構「Ponte Vecchio」compute tile委由台積電5奈米，Xe link tile委由台積電7奈米，預計2022年第二季亮相。