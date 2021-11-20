嗨翻太平！台中購物節邁入第七個週末，台中市政府經濟發展局今(20)日前進太平區「長億夜市」攤販集中區舉辦「太平長億歡樂嘉年華」活動，現場邀請東奧自由車選手馮俊凱等嘉賓，與副市長令狐榮達共同抽出第七週的10萬元現金幸運兒，以及慶祝購物節累計消費登錄金額突破150億元標竿，為感謝全國民眾熱烈支持，今日加碼抽出1位幸運兒抱回50萬元！

令狐副市長指出，截至目前，台中購物節累計登錄金額達154億元、APP下載量破100萬次，且獎金眾多，除了天天抽1000組5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組100萬元、壓軸抽精品好宅之外，更提供了市民專屬獎，即每週加抽2組10萬元、每月加抽1組百萬元，皆專屬於台中市民的獎金，歡迎大家踴躍登錄發票、抽大獎。

經發局表示，長億夜市是長億集團於民國69年在太平的「台中小鎮」造鎮計劃，當時該地區人潮早晚絡繹不絕，台灣盛行的夜市文化因而在此成形，該處亦逐漸成為太平區具代表性的美食集散地，並經市府輔導規劃後，成為台中第十座取得營業許可的合法夜市。

本屆台中購物節為平衡各地區經濟發展，除了已於市區、山線、海線舉辦活動外，本週末特別選在屯區辦理，期吸引更多人潮前來共襄盛舉。

經發局說明，長億夜市攤販集中區管委會力挺台中購物節，本次活動戮力配合，共同宣傳民眾下載台中購物節APP，可獲得等同現金的50元限量夜市抵用券，亦能參加現場摸彩，抱回電視、烤箱、氣炸鍋等獎品，為活動炒熱氣氛，更增添購物節熱度。

經發局補充，本屆購物節獎項眾多，只要於台中購物節APP登錄發票，消費累積滿500元即可獲得一組抽獎序號，消費越多、抽中大獎的機會就越高。歡迎大家來台中遊玩、吃美食、晒夜市，將現金、振興券留在台中消費。