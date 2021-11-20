一名知情人士透露，華盛頓和北京同意為中美軍方之間開闢高層溝通管道。

新加坡聯合早報報導，一名不願公開身份的知情人士指出，本周與美國總統拜登長達3.5個小時的視訊峰會上，中國國家主席習近平同意支持在美軍高層與解放軍高級將領之間建立溝通管道，其中包括中央軍委副主席。

根據今年5月報導，美國防長奧斯丁曾三次要求與中央軍委副主席許其亮通話，但被中國拒絕。美國當時強調，奧斯丁對等的中國高級國防官員是中共中央軍委副主席，而不是國防部長。

知情人士說，白宮正就如何處理此類接觸制訂戰略計畫，領域包括網路安全、空間及核武器，以及美國關切的測試和部署問題等。這位知情人士稱，磋商不會是與前蘇聯和俄羅斯舉行的那種正式軍控談判。兩軍磋商的確切形式仍有待確定。

知情人士還說，本周視頻峰會後，習近平和拜登原則上同意再次對話，但美國沒有要求定下具體日期和時間。

報導指出，雙方達成的軍方通話共識進一步表明，全球最大兩個經濟體之間的緊張關係正在解凍。不久前中國試射高超音速武器，而五角大樓情報官員也發出了中國核武庫擴大速度快於預期的警告。

在上任近九個月後，奧斯丁尚未與中國軍方交談。公開資料顯示，中共中央軍委是中國武裝力量的最高統率機構，許其亮被認為比中國防長魏鳳和擁有更多的權力，並且對中國國家主席習近平有更大的影響力。

白宮發言人暫未對此置評，中國駐美國大使館也沒有立即回復置評請求。