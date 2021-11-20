國民黨主席朱立倫20日至台東慶祝127歲黨慶。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫20日至台東慶祝127歲黨慶。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫20日至台東慶祝127歲黨慶，他首先宣傳同舟計畫呼籲鄉親入黨，接著宣布已有2萬人回到國民黨；他指出1218四大公投，全是關乎百姓問題，與政治無直接關係，呼籲鄉親投下「4個都同意、台灣更美麗」。

民眾熱情揮舞國旗歡迎朱立倫到來，朱也向民眾握手或點頭致意。有關1218公投，朱立倫首先表示，全歐洲都禁止萊豬，民進黨也禁止國內使用俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺藥物，但卻進口萊豬給台灣人民吃，「奇怪？甘有這種道理」，這與政黨無關，是因為健康，請大家告訴大家應該反對萊豬，台下叫好。

朱立倫表示，公投綁大選是民進黨以前的主張，「公投大選同天、省錢又省工」，且全世界民主國家都這樣做；如果分開辦要多花4至5億，更浪費人民時間，但民進黨就是之前公投綁大選時「輸掉了，就翻桌」，因此這次才翻盤。

朱立倫說，保護藻礁就是保護地球，地球只有1個，應該阻止破壞藻礁的行為。他接著指出，民進黨主張綠能及非核家園，所有核電廠都要停止運轉，就是要大家不要開冷氣、工廠不能運轉、台積電要搬走，台東的旅館也不讓遊客來；「前提是全台電力根本不足」，國民黨不是因為愛核電，而是了解民眾需要充足電力，因此呼籲鄉親1218公投應投下4個都同意，讓台灣更美麗。