韓國女神級演員宋慧喬2019年結束和前夫宋仲基兩年婚姻，恢復單身後工作代言不斷，近期她和小她10歲的鮮肉張基龍合作新劇《現正分手中》熱播中，話題不斷；宋慧喬近期仍持續在拍戲，今（20）日她在片場累到打瞌睡的側拍照曝光，零修圖模樣狀態超好，網友們忍不住驚呼「美得令人窒息」。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，更登上事業巔峰，成為韓劇頂流女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓所有觀眾都樂見其成；但2019年卻宣布結束2年婚姻，恢復單身後各自展開新生活，兩人有新作品也都會引起熱議。

宋慧喬拍戲累到在片場打瞌睡。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

而宋慧喬和鮮肉男演員張基龍合作的新劇《現正分手中》熱播中，她時不時會載IG分享劇照宣傳，提醒粉絲一起跟她死守播出，還會貼心地寫下播出時間；今日她驚喜上傳一張在片場被側拍的照片，俏皮地寫著「拍攝中，小睡片刻」，貌似拍戲累到睡著被工作人員偷拍。

照片中宋慧喬紮起頭髮，身上一套時尚冬裝，坐在椅子上雙手環抱胸前，閉目養神的模樣宛如一座美女雕像，一動也不動卻還是那麼美麗驚豔；網友一看又被女神的美貌震撼，「睡著的樣子也美得不像話」、「女神好美」、「希望她能多休息，感覺工作接不停」、「像是可愛的小女孩」。