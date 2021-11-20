王宥忻熱愛萌獸，現在於自家宅養2隻草泥馬、2隻迷你驢與食蟻獸，被網友封為都市版動物森友會，不過迷你驢「大黑哥」正值叛逆期，日前趁著沒人在家時，去把水龍頭打開，剛好因為家裡排水孔阻塞，陽台開始淹水，水深及迷你驢膝蓋，整個客廳、廚房、房間等，都充滿積水。

王宥忻一回家後，看見家裡變成沼澤區，傻眼驚呆，還看到大黑哥正開心的玩水，不亦樂乎，她最後與家人一起清理積水就花費4小時，十分辛勞，王宥忻事後把水龍頭加鎖，讓小動物無法輕易打開，避免豪宅再次淹水。

她坦言大黑哥在叛逆期，很不受控，平常帶牠出去散步，結果牠都站在原地不肯走，如果想要拉、推牠，牠只會更不願意離開，每次出去散步都搞得大家滿身大汗，大黑哥現在還是家中的小惡霸，都會偷偷用後腳的硬驢蹄，去踢同住的草泥馬麥可，甚至撞掉麥可的一顆牙齒，王宥忻為此破費1萬元，讓麥可去磨牙，令人好氣又好笑。

王宥忻日前歡慶38歲生日，老公為她舉辦生日派對，送上最新款 iPhone 13，當天邀請前妻、前妻的小孩等人一起歡聚，大家族和樂融融，開心吃蛋糕，老公隨後還在直播節目《向宇宙下訂單》，送上驚喜蛋糕，王宥忻相當感動，忍不住落淚，感謝老公總是以她為重，希望未來2人可以一起攜手打拼，經歷更多人生美好風景。