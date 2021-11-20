有民眾搭高鐵時，遇到一名堅持席地而「睡」的乘客。（翻攝臉書社團《爆料公社公開版》）

高鐵快速便捷，是民眾往來南北的重要大眾交通運輸，而有網友日前貼出高鐵車廂內的一幕，驚呼一位民眾大剌剌躺在地板上，甚至經服務員勸說也無用，引起網友熱議。

一名網友19日在臉書社團《爆料公社公開版》發文，疑惑地寫下「什麼時候高鐵有臥鋪了？」透過圖片可見，地點在高鐵的車廂中，一名帶著毛帽的男子大剌剌的側躺在地板上，看起來睡得相當香甜。

原PO補充說明，該名男子有購買座票，卻因為不明原因堅持躺在車廂地面上休息，曾有列車服務員前來勸導，要他坐在椅子上，但該男子仍一意孤行，連服務員也拿他沒辦法。

文章曝光後，不少網友留言調侃該男子的脫序行為，「地上很髒耶，多少人踩過呀」、「我佩服他的勇氣」、「恥力很高」、「男版睡美人」、「這什麼操作」、「有椅子不夠舒服，高鐵要檢討」、「是喝多了吧？」、「他買的高鐵票有含睡」、「失傳已久的睡夢羅漢拳第一式」。

也有網友猜測，或許該名男子是身體不舒服，「他可能真的很不舒服」、「平常可以的啦，說不定工作太累，總比那些找人吵架好。」、「好啦 他可能真的很累需要躺一躺」、「坐骨神經痛發作也會有坐不住的可能」。