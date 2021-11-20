資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文學歷造假，遭檢方以加重誹謗罪起訴；彭文正因滯留美國，沒有到庭，檢方上月申請拘提，19日，北院認為，有逃亡事實，而且我國司法權不及於美國，因此拘提無實益，依刑事訴訟法84條，將彭文正通緝。至於彭文正有可能被遣返嗎？前民進黨立委郭正亮認為，妨害名譽又不是大罪，搞遣返「不太可能」。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，根據「刑事訴訟法」，刑事一定要本人出庭，彭文正就說，反正他的事由已經非常清楚了，便委由辯護律師張靜代為說明。但檢察官不准，彭文正那一方就說改為視訊出庭可不可以，也被拒絕，非要彭文正親自出庭不可。

郭正亮接著表示，因彭文正沒有出庭，就拘提，拘提再未到，就通緝了，這是刑事訴訟的簡單邏輯。重點在於，是不是有絕對必要親自到，這就是爭議點。對彭文正來說，他所提的事由都已經寫得很清楚，那他本人到庭是要幹嘛；他自己應也有一個判斷，因為他只要出庭，可能就會被限制出境，因為連檢察官劉承武都公開講，彭文正有逃亡之虞，這就構成限制出境的理由，所以彭文正當然就認為，現有的情況下對他很不利，所以就不願意回來。

有可能被遣返嗎？郭正亮認為，這個案子，恐怕要現任總統卸任之後，才會有轉機。因為彭文正這個案子是輕罪，妨害名譽是什麼大罪嗎？美國怎麼可能把他遣返；像這麼多經濟犯罪者跑去美國，美國都不一定代辦，更何況是妨害名譽這種罪，搞遣返、引渡並不太可能。