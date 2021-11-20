在一片尖叫吶喊聲中，醒吾科技大學《第一屆摘星獎》最佳男主角獎徐瑋佑，昨(19)日晚上振臂拿起獎盃高喊：「有實力沒有機會就不會被看見，這次摘星獎讓我有機會在大家眼前展現實力，不要猶豫、不要退縮，醒吾表藝系要摘下全世界的星星！」

醒吾科大副校長陳寶億（左）頒獎給最佳導演獎《8·14》潘彥伶，潘彥伶致詞頻頻感謝家人的支持。(戴志揚翻攝)

知名演員、國豐實業與奇哥股份有限公司董事長陶傳正（左）頒獎給最佳男主角獎《在…不在家的時候》徐瑋佑。(戴志揚翻攝)

徐瑋佑豪氣萬千的得獎感言，把擠爆科技藝術展演中心的學生熱情，燃燒至最高點。所有人不斷吶喊尖叫，醒吾校園夜空璀燦、迴盪現場歡呼聲，幾乎掀翻摘星閣屋頂；這場醒吾科技大學打造未來巨星的頒獎盛會，有如27日要舉行的第58屆金馬獎，提前拉到醒吾科大舉辦。

享譽國際女高音范宇文（左）頒獎給最佳女主角獎：《8·14》潘彥伶。(戴志揚翻攝)

流行藝術學院院長舒宗浩（左）頒獎最佳編劇獎《在…不在家的時候》張晨薇，所有伙伴不斷尖叫。(戴志揚翻攝)

醒吾科大昨晚隆重登場的摘星獎，係為流行藝術學院表演藝術系學生，量身打造之表演藝術競賽獎項，由舒宗浩院長創辦，參照歐美表演藝術類最高榮譽，如：美國東尼獎（Tony Awards）以及英國奧利弗獎（Olivier Awards）等獎項規則辦理，昨晚在科技藝術展演中心盛大舉辦頒獎典禮。

最佳女配角獎由《8·14》劉青雲(中)獲得，名單公布時興奮雀躍，支持者振臂歡呼。(戴志揚翻攝)

頒獎前所有入圍者及嘉賓都必須走星光大道，醒吾科大校長陳義文（前）大步走過紅地毯，讚許摘星獎是玩真的。(戴志揚翻攝)

摘星獎為鼓勵學生原創演出，以「跨界」精神為出發，作品需融合音樂、舞蹈及戲劇元素，運用所學，發揮創意且切磋技藝。表演藝術系大一至大四共有二十支隊伍參賽，學生們為了爭取獎項與榮譽，跨班級、年級相互切磋，運用所學發揮創意，由系上專任教師組成的評審團經過五天的評選議程才選出得獎者。

頒獎典禮穿插四段精彩表演，《亂打秀》舞者懸空翻騰，博得掌聲連連。(戴志揚翻攝)

摘星獎穿插四段精彩表演節目，由賴姵瑜、洪暐、巫聖偉、廖亞蓁、洪薪宜及唐瑋澤等六位同學，分三段輪流擔任主持人，長達兩小時頒獎典禮沒有冷場。拿下最佳導演獎及最佳女主角獎的潘彥伶，兩度上台領獎，淚眼汪汪的頻頻感謝家人、老師及伙伴們的支持，感性激動致詞架勢不輸女明星。

摘星獎會場布置及場外星光大道紅地毯，都媲美金鐘獎及金馬獎頒獎場地設計，包括校長陳義文、副校長陳寶億、佳賓知名演員陶傳正、享譽國際女高音范宇文、舒宗浩院長及表藝系老師，與所有入圍的團體及學生，都必須盛裝出席走星光大道！

陳義文校長在同學歡呼聲中走向星光大道，看見每位盛裝同學男英俊、女美麗，展現醒吾科技大學摘星獎是高水準頒獎典禮，處處充滿驚奇，期待得獎者給自己最佳鼓勵，即使沒得獎只要入圍就是最大肯定，未來都有希望一舉拿下金馬獎與金鐘獎。

「這是你們的舞台！」醒吾科大副校長陳寶億一上台，就鼓勵現場所有同學，只要想走表演藝術這條道路，選讀醒吾科技大學就是最佳決定，因為學校一定提供最佳舞台，同學們大膽往前邁進，總有圓夢一天。

摘星獎由陶傳正董事長鼎力贊助，他允諾為了幫醒吾科大同學實現摘星願望，會持續支持辦理摘星獎；女高音范宇文全程參與頒獎典禮，被學生們的熱情狂喊感動，大呼這場盛會比參與金鐘、金馬獎甚至奧斯卡金像獎，都更令人興奮。

摘星獎系列獎項中，獨創最大獎「最佳團體演出獎」，由評審團從所有入選複賽之團隊中，評選出積分最高之前三名隊伍進入決賽，最後由榮譽評審團擇優獲獎，也是頒獎典禮最高潮，由陳義文校長頒獎給得獎者《8·14》，頒獎典禮在興奮尖叫聲中圓滿落幕！

第一屆摘星獎得獎品名單如下：

最佳團體演出獎：《8·14》

最佳導演獎：《8·14》潘彥伶

最佳男主角獎：《在…不在家的時候》徐瑋佑

最佳女主角獎：《8·14》潘彥伶

最佳女配角獎：《8·14》劉青雲

最佳編劇獎：《在…不在家的時候》張晨薇

最佳舞者獎：《念》孫偉浩

最佳原創歌曲獎：《8·14》林瑋庭

最佳編舞獎：《相遇很美，離別亦是》陳逸緁

最佳演唱獎：《念》施采瑜

最佳男配角獎：《藝家親》張有騰

最佳新人獎：林芷伃