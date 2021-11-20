洋基隊在本季外卡驟死戰出局，在季後他們開除打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)、助理打擊教練皮力特(P.J. Pilittere)和三壘指導教練內文(Phil Nevin)，而近期他們在人事上又有異動，將歐多爾(Rougned Odor)、弗雷塞(Clint Frazier)、韋德(Tyler Wade)指定轉讓。

Today, the Yankees have made the following roster moves:

•Added INF Oswaldo Cabrera, RHP Ron Marinaccio, OF Everson Pereira, RHP Stephen Ridings and LHP JP Sears to the Major League roster.

•Designated OF Clint Frazier, INF Rougned Odor and INF Tyler Wade for assignment. — New York Yankees (@Yankees) November 19, 2021

歐多爾本季從遊騎兵被交易過來，今年27歲，算是三人中名氣較響亮的球員，本季他在洋基出賽102場，322個打數65支安打、15支全壘打，貢獻39分打點，打擊率僅.202，打擊能力下滑加上1200萬美金的年薪恐是洋基不留人的原因。

韋德今年26歲，是洋基在2013年靠選秀看上的選手，他在2017年首度升上大聯盟，本季他為洋基出戰103場比賽，127打數34支安打、5分打點，另外有17次盜壘，打擊率.268，攻擊指數1.67，這樣的成績是生涯最佳，因為他生涯打擊率不過只有.212 。

弗雷塞在2013被印地安人靠選秀挑走，而他可是高居首輪第5順位，2016年轉投洋基，本季他為洋基出賽66場，183打數34支安打、5支全壘打，有15分打點，不過打擊率僅.186，相較前幾年呈現大量下滑趨勢，2019年他出賽69場可是有.267的打擊率，而頻繁受傷可能也是被放棄的原因之一。

洋基目前在自由市場還沒有太大的操作，目前他們應該很需要一位即戰力先發投手，能夠為寇爾(Gerrit Cole)分擔輪值壓力，另外陣中先發投手還有蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、赫曼(Domingo German)、克魯伯(Corey Kluber)、泰隆(Jameson Taillon)等人，但他們的穩定度都不高。