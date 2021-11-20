洋基隊在本季外卡驟死戰出局，在季後他們開除打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)、助理打擊教練皮力特(P.J. Pilittere)和三壘指導教練內文(Phil Nevin)，而近期他們在人事上又有異動，將歐多爾(Rougned Odor)、弗雷塞(Clint Frazier)、韋德(Tyler Wade)指定轉讓。
歐多爾本季從遊騎兵被交易過來，今年27歲，算是三人中名氣較響亮的球員，本季他在洋基出賽102場，322個打數65支安打、15支全壘打，貢獻39分打點，打擊率僅.202，打擊能力下滑加上1200萬美金的年薪恐是洋基不留人的原因。
韋德今年26歲，是洋基在2013年靠選秀看上的選手，他在2017年首度升上大聯盟，本季他為洋基出戰103場比賽，127打數34支安打、5分打點，另外有17次盜壘，打擊率.268，攻擊指數1.67，這樣的成績是生涯最佳，因為他生涯打擊率不過只有.212 。
弗雷塞在2013被印地安人靠選秀挑走，而他可是高居首輪第5順位，2016年轉投洋基，本季他為洋基出賽66場，183打數34支安打、5支全壘打，有15分打點，不過打擊率僅.186，相較前幾年呈現大量下滑趨勢，2019年他出賽69場可是有.267的打擊率，而頻繁受傷可能也是被放棄的原因之一。
洋基目前在自由市場還沒有太大的操作，目前他們應該很需要一位即戰力先發投手，能夠為寇爾(Gerrit Cole)分擔輪值壓力，另外陣中先發投手還有蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、赫曼(Domingo German)、克魯伯(Corey Kluber)、泰隆(Jameson Taillon)等人，但他們的穩定度都不高。
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