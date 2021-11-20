新北市萬金石馬拉松明天將在21日萬里翡翠灣舉辦，其中一名肯亞籍選手入境後，20日進行第3次核酸檢測結果為陽性，Ct值32，主辦單位通報新北市衛生局，同時通報中央流行疫情指揮中心，立即將確診者送至醫院隔離治療，並匡列相關接觸者11位進行居家隔離。

新北市體育處指出，中央流行疫情指揮中心10月25日核准「國際菁英選手來台專案」，10月29、30日分批入境，依防疫規定，入境後14天隔離檢疫，7天自主健康管理，入境期間每7天進行PCR核酸檢測，20日進行第3次採檢，其中一位肯亞籍選手PCR核酸檢測結果為陽性，Ct值32。

中華民國田徑協會表示，該名國際菁英選手於自主健康管理期間，除進行戶外練習外，未有其他活動，為最高標準防疫，環保局已於18日進行賽道全程清消，今晚也特別針對國際菁英選手練跑路線再進行消毒。

體育處強調，新北市萬金石馬拉松防疫採最高規格，賽前所有人員須提供疫苗接種14天證明、PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明，現場增設防疫通道，實聯制、體溫量測、手部消毒，增設洗手及消毒設施，提供口罩配戴，起跑後距離拉開才能脫下口罩，賽道補給採單包裝方式提供，減少不必要接觸。