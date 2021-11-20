17日淩晨，一艘大陸江西九江籍貨輪在馬祖以南海域遇險沉沒。福建省海上搜救中心協調台灣中華搜救協會聯合搜救，我方搜救力量先抵達現場，11名落水船員全數獲救。

據福建海事局，17日凌晨1時6分，福州海上搜救中心接到險情報警，九江籍貨船「鴻運達58」在馬祖島以南約1.3海浬水域進水，有沉沒風險，船上共有11名船員。

接報後，福州海上搜救中心迅速啟動搜救計畫，與船員保持聯繫並指導船員穿好救生衣，釋放救生艇筏。同時，福州海事局出動「海巡0805」「海巡 08216」兩艘海巡艇趕赴現場開展救助。

1時28分，「鴻運達58」船員再回報「船舶即將沉沒」。2分鐘後，雷達回波消失，11名船員確認落水。福建省海上搜救中心立即組織事發海域附近10艘船舶前往現場協助搜救協調出動東海救助局專業救助船。同時，該中心還通報台灣中華搜救協會，協調出動力量搜救遇險船員。

事發海域東北風4到5級陣風6級，輕到中浪，受夜間海上能見度不良影響，搜救工作十分困難。

2時35分，最先抵達事發海域的台灣搜救力量發現並救起2名落水船員﹔2時58分，另外9名進入救生筏的遇險船員也被救起﹔5時40分，11名獲救船員被安全轉移到福州海事局「海巡0805」輪上﹔6時50分，獲救船員被送達福州連江，隨即被當地政府防疫部門送往定點酒店隔離並採取核酸檢測等防疫措施，搜救行動取得成功。