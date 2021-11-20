40歲的青農徐淑珍原於科技公司擔任會計，為了給孩子健康飲食，與先生張堯馨一頭栽進種植番茄的工作，5年來打造出新竹市種植面積最大溫室，所生產的番茄皆通過產銷履歷驗證，今年還獲得新竹市農會傑出青年農民肯定。她笑說，過去為著果很煩惱，還特地引進荷蘭熊蜂協助授粉，但最後發現最棒的還是九降風吹拂，是最佳的著果劑。

徐淑珍2017年偶然參訪宜蘭農場的安心番茄，熱愛大自然的她，想起公公留下的農田，燃起靠自己努力要給孩子吃得健康的想法，因此投入番茄栽種，並自學摸索農業，有時候一天工作12小時，比過去會計工作還忙碌。

徐淑珍說，種植番茄就像拉拔自己的孩子長大一樣，從一株株小苗給予養分細心的照料下，在大自然的陽光、空氣、水的滋潤下，慢慢的得以茁壯，蘊育出一顆顆的香甜果實，「看見果實，喜悅無法言語」。用「愛」栽種出來的小番茄，果實飽滿多汁，酸甜好滋味，也希望把這份愛能分享給大家。

「新竹九降風就是最好著果劑。」徐淑珍說，她擔心化肥、著果劑傷害大自然、土壤，他們自己做天然肥料，也意外發現九降風就是最好著果劑，果實自然成長大小不一，成了最佳招牌。

徐淑珍經營的番茄農場占地1350坪，溫室面積近1000坪，栽種的品種包括玉女、金玉以及桃太郎，其中玉女番茄為甜度最高的品種，每年中秋前後種植，12月至翌年5月採收。