台灣房價、民生物資飆漲，薪水卻成長有限，不少人工作之餘都去投資期貨、股票，希望賺點外快，「護國神山」台積電的股票更一直是大熱門。一名網友就表示，自己父親在他小時候，幫他買了5張台積電股票，如今已賺了285萬，但自己卻不想賣，原因曝光後讓網友超傻眼。

原PO在PTT股版發文，表示爸爸在他小時候，用他的名字去買了幾張台積電，自己後來出社會後又加買2張，一路走來，帳戶股票進進出出，唯獨台積電始終不動如山，一查發現，淨利已經高達285.7萬，原本想賣，但一想到這幾張跟了自己這麼多年，已經有感情，所以賣不下手。

鄉民看到後傻眼：「炫耀文無誤」、「阿不就很厲害」、「朱自清背影看10遍再來說要不要賣」、「跟股票談什麼感情」、「零成本了，看不懂賣什麼，你其實只是在炫耀」、「老爸厲害，兒子發廢文，你爸爸要哭泣了」、「還以為是家人過世賣不下去，傻眼」、「你乾脆把這幾張娶下來算了」，也有人支持原PO「買台積的缺點就是放著不管一陣子，就會被罵炫耀」、「台積穩的很，可以不用賣啊」、「其實你可以留一張，其他賣掉」、「再忍一下，台積應該又快要衝一波了」、「五張一年股利也有五六萬，放著就好」、「放久一點直接買房」。

原PO事後也回擊，強調自己不是炫耀，只是單純討論，他說5張而已，實在沒什麼好炫，一堆少年股神玩海運都進帳千萬的，跟他們完全無法相比。