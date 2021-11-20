面對超市通路的激烈競爭，超市不再只是競逐價格，而是要以特色產品吸引消費者的青睞！其中，在全台擁有47家連鎖門店的楓康超市，為了迎戰日系麵包，同時再創人氣商品，主打每日現烤新鮮出爐的「蛋黃酥」搶市！今（20）日率先於在楓康超市台中青海店舉辦「現烤蛋黃酥百人免費試吃」活動，吸引排隊人龍試吃，未來也將陸續於楓康其他分店推廣銷售！

楓康超市企劃處長馮清浩表示，許多消費者對楓康超市的印象多為蔬果新鮮齊全、農藥殘留有把關、安心安全等，其實楓康也有許多的獨門美食，如三溫暖茶葉蛋、南瓜吐司、麻香燜鴨等，讓吃過的客人一再回購。

他說，這次楓康超市推出新秘方蛋黃酥，經過半年來數十次製程的改良修正，將蛋黃酥的味覺感受調整到極致化，整粒透亮的鹹蛋黃，包裹著融合烏豆沙與紅豆沙的內餡，外層酥脆、鹹甜交織，內餡綿密細緻。每天現烤新鮮出爐，每顆45元，吸引民眾排隊搶購！

楓康超市強調，不同於同業中央廚房的統一配送，楓康超市各分店皆有烘焙坊每日現烤麵包出爐，搭配「現烤蛋黃酥出爐」、「現烤麵包出爐」廣播吆喝聲，民眾逛街同時，還能享受到熱騰騰的麵包。

楓康超市台中青海店今日舉辦現烤蛋黃酥百人免費試吃宴活動，熱騰騰出爐的蛋黃酥，提供前100位客人免費品嘗，再送上一杯現煮熱咖啡，體會咖啡與蛋黃酥交織在一起的美妙滋味。除了免費試吃蛋黃酥，今天楓康超市青海店麵包坊商品還推出全面8折優惠。