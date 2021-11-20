北門虱目魚節小旅行，帶遊客漫遊台版亞馬遜河。（台南市北門區公所提供／劉秀芬台南傳真）

北門虱目魚節20日於雙春濱海遊憩園區熱鬧登場，提供美味虱目魚料理、米粉供品嘗。（台南市北門區公所提供／劉秀芬台南傳真）

北門虱目魚節20日於雙春濱海遊憩園區熱鬧登場，提供美味哈密瓜供品嘗。（台南市北門區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市虱目魚產業文化季第4場活動，北門虱目魚節20日於雙春濱海遊憩園區熱鬧登場，帶民眾搭乘膠筏漫遊台版亞馬遜河雙春獨特水漾森林，體驗北門的自然美景，現場還有趣味食魚教育體驗遊戲、美味哈密瓜試吃，遊客大讚好吃又好玩。

台南市養殖虱目魚面積有4500公頃，產量約2萬6000公噸，面積及產量都是全台第一，每年9月到11月為盛產期。去年受疫情影響，虱目魚價格慘跌，今年放養量較去年少1成，有養殖戶表示，「去年跌怕了」，因此改養吳郭魚，也有人直接把魚塭改種電。

台南市農業局表示，虱目魚目前池邊價格每台斤有40元以上，比去年同期上漲5元，農業局也努力協助各產區辦活動促銷。部分養殖戶看虱目魚價格持穩，也都惜售，希望慢慢出貨到天氣變冷。不過有養殖業者表示，今年飼料又漲價，能賺的也不多。

北門區公所20日舉辦的虱目魚節，希望以觀光帶動買氣，推出雙春濱海遊憩區小旅行，200個名額一開放報名就秒殺，還免費贈送虱目魚肚、魚嶺、魚柳、魚皮及魚丸湯，來自新營的翁先生說，雖然自己是台南人，卻從沒到過雙春濱海遊憩區，公所辦的活動同時推銷特產與觀光，非常推薦大家到北門旅遊採購。

北門區公所表示，新鮮的虱目魚較難以擺攤方式推銷展售，民眾參加活動後若還有行程，也不方便採購帶走，因此今年特別設計了虱目魚產業文創環保袋，上面印有QR-Code，民眾只要掃碼就可以連結到虱目魚產銷資訊專頁，讓北門虱目魚從產地直送餐桌，價格最實惠，新鮮不打折。