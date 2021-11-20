來自台北的麗山高中參賽隊伍，打造風力渦輪機之前夏族苦功，爬梳很多文獻資料，計算出葉片能夠發揮最佳效能轉速的角度。（曹婷婷攝）

豐原高中的參賽團隊以3D列印產出輕量化材質的葉片，加速風力發電功率。（曹婷婷攝）

「2021年KidWind 風力能源亞洲聯賽」20日在台南沙崙綠能科技示範場域登場，學生作品正於風洞內進行風力發電測試。（曹婷婷攝）

能源議題說來生硬，讓學子動手做，才有感！「2021年Kid Wind 風力能源亞洲聯賽」20日、21日一連2天在台南沙崙綠能科技示範場域登場，因疫情緣故，今年國際隊伍缺席，但仍有50隊參賽。今天登場的參賽隊伍為高中職組，學生發揮創意組裝各式材質、大小不一風力發電機，評審稱讚「很有創意與想像力！」

從美國引進的KidWind風能競賽，2019年在桃園舉辦「Kidwind首屆風力能源亞洲聯賽」國際賽，吸引來自香港、新加坡等35隊參賽，去年因疫情停辦，今年賽事也因疫情從3月延至11月，但報名隊伍呈倍數增加，國中小組及高中職共計50隊，分2天舉行比賽。

參賽學生一致認為，組裝風力發電機頗難，課堂也較少相關知識學習與實作經驗，但透過網路上找資料，從中不斷修正。不過，今年5月遇上疫情後停課，也有學生因此進度大停擺，參賽前2個月才開始趕工。

台北的麗山高中何思緣、詹涵茜及隊友，事前爬梳很多文獻資料，摸索出葉片能夠發揮最佳效能的轉速，作品純熟，獲得銀獎。桃園大興高中電機科花1個月，以廢棄自來水管等組裝風力渦輪機，花不到100元，學生曾品華說，學電機雖有相關基礎，但最難的是葉片設計，利用課餘研發改造，最後也奪下銀獎。

豐原高中的張晨暘、林彥邑等人說，一度擔心進度延宕，但總算還是催生了堪稱滿意的作品，他們也以3D列印產出輕量化的木製葉片材質，加速風力的發電功率、抱回優勝。

評審推崇學生很有創意，葉片造型變化最多，「學生想方設法讓葉片更輕巧，有設計感，轉速快一點！」長榮大學綠能與環境資源學系主任賴信志說，透過賽事鼓勵學生從生活去觸發對能源的興趣，尤其，推廣新能源更須結合教育，讓學子對綠色能源有參與度，才能有感。

賴信志說，因應國內能源轉型及紮根能源教育理念，長榮大學綠能與環境資源學系透過引進國際競賽方式，設計聚焦於國小、國中到高中跨階段的主題互動式能源教育競賽，透過競賽前期種子教師訓練，將產業脈動帶入種子教師教育理念，將情境脈絡以系統化學習方式由教師帶入各校，引導學生培養對能源科技的興趣。