台北市萬華區年中因新冠疫情受創，近來在各界幫助下逐漸復甦。文化總會今年再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，20日舉辦開幕式，為精彩的音樂祭及市集揭開序幕，活動邀來滅火器等16組團體輪番登台演出，市集上40個攤位更為在地飲食、文創的「精選輯」，成為疫後振興老城區的首場大型活動，也是為24日即將登場的年度盛事「青山祭」暖身。「2021萬華大鬧熱」生活節重頭戲音樂祭與市集活動20日盛大登場，中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。
台北市萬華區年中因新冠疫情受創，近來在各界幫助下逐漸復甦。文化總會今年再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，20日舉辦開幕式，為精彩的音樂祭及市集揭開序幕，活動邀來滅火器等16組團體輪番登台演出，市集上40個攤位更為在地飲食、文創的「精選輯」，成為疫後振興老城區的首場大型活動，也是為24日即將登場的年度盛事「青山祭」暖身。「2021萬華大鬧熱」生活節重頭戲音樂祭與市集活動20日盛大登場，中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。
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