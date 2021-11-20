文化總會今年再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，20日開幕式由台中大甲聖母宮安排的「雷昇傳藝劇團」帶來「開幕福讚」演出，為活動帶來誠摯的祝福。（張鎧乙攝）

中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。（張鎧乙攝）

中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。（張鎧乙攝）

「2021萬華大鬧熱」生活節重頭戲音樂祭與市集活動20日盛大登場，其中裝置藝術「等待飛機的聲音」令人注目。（張鎧乙攝）

中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味與在地風情。（張鎧乙攝）

中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。（張鎧乙攝）

春麵樂隊在市場菜攤上搭設極具特色的「直興」舞台舉行演出。（張鎧乙攝）

復古實驗樂團「Mong Tong夢東」在百年宮廟的「清水」舞台舉行演出。（張鎧乙攝）

「2021萬華大鬧熱」生活節重頭戲音樂祭與市集活動20日盛大登場，獨立樂團雙人組「The Dinosaur's Skin 恐龍的皮」在市場菜攤上搭設極具特色的「直興」舞台舉行演出。（張鎧乙攝）

台北市萬華區年中因新冠疫情受創，近來在各界幫助下逐漸復甦。文化總會今年再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，20日舉辦開幕式，為精彩的音樂祭及市集揭開序幕，活動邀來滅火器等16組團體輪番登台演出，市集上40個攤位更為在地飲食、文創的「精選輯」，成為疫後振興老城區的首場大型活動，也是為24日即將登場的年度盛事「青山祭」暖身。「2021萬華大鬧熱」生活節重頭戲音樂祭與市集活動20日盛大登場，中華文化總會盼透過活動，邀請民眾用正面力量支持萬華、振興萬華，重新感受萬華獨有的溫暖人情味。