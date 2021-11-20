推廣鹽水意麵與鹽地小番茄，台南市鹽水區農會推出美味意麵料理供品嘗。（台南市鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

推廣鹽水意麵與鹽地小番茄，台南市鹽水區農會推出美味意麵料理供品嘗，鄉親大排長龍。（台南市鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區農會吉祥物番茄小王子首次亮相。（台南市鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

推廣鹽水意麵與鹽地小番茄，台南市鹽水區農會產業文化節市集邀青農擺攤。（劉秀芬攝）

推廣鹽水意麵與鹽地小番茄，台南市鹽水區農會20日舉辦「鹽水現風華‧意番好滋味」產業文化活動，推出熱鬧市集與表演活動，提供道地口味的鹽水意麵、在地蔬果料理、比賽得名的火龍果壽司供品嘗，鄉親食好鬥相報，現場大排長龍。農會吉祥物番茄小王子也首次亮相，共同加入推廣農產品的行列。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，鹽地小番茄及意麵為鹽水特色產品，農會自製的鹽水意麵全部採用國產原料，遵循傳統工法以全鴨蛋入料，天然日曬製作出色澤金黃且香味特殊的鹽水意麵，農會近年來更研發波浪狀的寬版日曬意麵，也是目前市場上的熱門商品。

邱子軒說，鹽水小番茄又稱「帥哥番茄」，酸中帶甜及皮厚富含纖維的特性，在農會的研發下，製作出富有獨特美味口感的鹽地番茄果乾，也成為農會的明星商品。近年來農會也持續協助在地農民申辦番茄產銷履歷認證，提供消者高品質農產，增加農民收益。

鹽水區農會為推廣鹽水意麵，11月27日星期六在新營文化中心還有一場產業文化活動，同樣有熱鬧市集與美味意麵、蔬果、壽司試吃，還將邀請知名料理主廚阿芳老師現場示範意麵料理，教大家如何將在地的食材與意麵巧妙的結合。