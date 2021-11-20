一名家境不富裕的女大生在論壇上發文，稱其前男友為家產破億的富家子弟，卻只會吃軟飯，不管大錢小錢都伸手向她拿，前陣子因她沒替男友繳電話費，兩人就分手了，提問網友該如何把借出的錢討回來。文章曝光後，引起網路熱議。

「當前男友欠錢不還該怎麼辦？」女網友18日在論壇《Dcard》感情板發文，稱她是單親家庭，家境不富裕，而前男友家產破億，不工作也不向家裡拿錢，金錢來源全都是伸手向她借。

原PO貼出對話紀錄，9月23日時男友要求她幫忙繳電話費，她拒絕後，兩人當天就分手，該日男友曾承諾會把過去向她借的錢全數清償，結果拖了近兩個月，本月18日前男友突然傳訊一句，「經過種種考量，你不需要再跟我要錢了，我也不會給妳，妳自己要有這個認知就好了。」就封鎖她了。

原PO錯愕地表示，「我該如何要回這筆錢？又該如何跟他父母要？」透露還在一起時原本認為不用還，沒想到前男友都花她的錢和別的女生喝酒、過夜、回家等，直說若這筆錢要不回來，她實在吞不下這口氣。

文章曝光後，不少網友留言表示，原PO只要有對話紀錄能證明前男友借錢或是曾承諾還錢，再附上把錢借給前男友的形式，如匯款或現金提領紀錄等，就可以向法院聲請支付命令或起訴，鼓勵原PO硬起來，討回屬於自己的金錢。