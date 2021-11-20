立委羅致政近日又與鄉雲里謝秀娥里長合作，再度完成兩處大型牆面藝術彩繪，並於今（20日）正式剪綵啟用。（羅致政服務處提供）

立委羅致政近日又與鄉雲里謝秀娥里長合作，再度完成兩處大型牆面藝術彩繪，並於今（20日）正式剪綵啟用。（羅致政服務處提供）

立委羅致政為了傳遞城市美學概念、創造社區特色亮點，繼去年成功引進企業資源，在新北市板橋區重慶里完成巨幅牆面塗鴉後，近日又與鄉雲里謝秀娥里長合作，再度完成兩處大型牆面藝術彩繪，並於今（20日）正式剪綵啟用，包括板橋副區長陳必信、鈞美集團執行長胡睿鈞、彩繪師林軒緯及數十位里民均到場參加，讓活動熱鬧不已。

羅致政表示，台灣的公寓或住宅樓房，過去的年代在興建時多以實用功能為考量，相對缺乏建築本身的藝術設計，經歷長年氣候、風化等因素，即使未對結構與安全產生影響，但外觀卻多已斑駁不堪，導致城市整體景觀日趨老舊，因此他與謝秀娥里長及鈞美集團合作，規劃里內這兩處大型彩繪；他說，本案其實在疫情三級警戒前便開始討論，但受到影響故九月才正式執行，感謝里長協助拿到全體住戶同意，並在短時間內獲得設計共識，才能順利完成這次的美化工程，所以選在今天，與先前落成的體健設施一起舉辦剪綵揭幕。

羅致政說明，這次鄉雲里彩繪分為小公園綠地及公寓牆面兩部分，分別以「都會叢林」及「悠遊晴空」為主題，邀請到新北市頗有名氣的彩繪師林軒緯進行設計與施作，長期對社區營造投注諸多心力的鈞美集團胡睿鈞執行長，也大力支持並認養本工程。此外，曾煥嘉議員為該里爭取的體健設施，讓鄉雲里及周邊民眾有個賞心悅目的休憩之處，而贊助單位鈞美集團願意將社會與企業資源導入社區的再造，透過實質參與，讓企業的社會責任做出最大的發揮，羅致政也對此表達高度肯定與感謝。

鄉雲里的華麗變身，是企業資源、政府部門與鄰里民眾三方合作的成果，羅致政希望這樣的模式未來可為更多老舊社區帶來新活力，也願意成為企業及社區之間的橋樑，為板橋的舊風貌妝點出新生命。