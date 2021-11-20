斯洛伐克衛生部今天通報，19日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）9171例確診，創下自去年3月疫情爆發全球大流行以來的新高紀錄。

路透社報導，人口約莫550萬的斯洛伐克，這個週末針對未注射疫苗的民眾加強防疫管制。

根據牛津大學（Oxford University）的數據庫之一、「數據看世界」（Our World In Data）統計，因斯洛伐克平均7天每百萬人中新增1萬1500例確診，這個國家通報的疫情可說是全球最嚴重。