歐洲疫情煞不住 斯洛伐克新增確診創新高 21:202021/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斯洛伐克單日確診再創新高。圖為該國民眾排隊進行病毒檢測。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斯洛伐克衛生部今天通報，19日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）9171例確診，創下自去年3月疫情爆發全球大流行以來的新高紀錄。 路透社報導，人口約莫550萬的斯洛伐克，這個週末針對未注射疫苗的民眾加強防疫管制。 根據牛津大學（Oxford University）的數據庫之一、「數據看世界」（Our World In Data）統計，因斯洛伐克平均7天每百萬人中新增1萬1500例確診，這個國家通報的疫情可說是全球最嚴重。 疫情趨緩 訊芯明年營運回神 大陸疫情降溫 堅持動態清零 #斯洛伐克 #通報 #例確診 #曹宇 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／不能輕忽明年經濟增長逆風 04:102021/11/20 焦點新聞 奧地利因疫情惡化實施限制 歐股跌 09:022021/11/20 財經 美股漲跌互見 那指創新高 09:022021/11/20 財經 長榮航 評估客機改裝全貨機 04:102021/11/20 財經要聞 富蘭克林投顧中長線投資展望 留意歐股政策作多行情 15:502021/11/20 財經 歐洲疫情嚴峻 捷克通報單日新增確診創紀錄 19:292021/11/20 國際 吳濁流文學獎今頒獎 楊文科誓言找回失去的客家文化 14:472021/11/20 生活 澹廬書法家連勝彦新北開展 書人合一展現文字之美 12:562021/11/20 生活 萬金石馬拉松明開跑 驚傳肯亞選手確診 賽道緊急清消 20:092021/11/20 生活 陸國家衛健委：本輪新冠疫情進入掃尾階段 17:062021/11/20 兩岸 今增4境外移入 無本土個案、無人死亡 14:052021/11/20 生活 國際熱門新聞 「衣服山」倒塌她疑遭活埋亡 房間不收拾真的鬧出人命 - 國際 陸還不急著武統台灣 曝已掌控全局會保持耐心並持續施壓 - 國際 新冠「零號病人」有變？ 實驗室洩漏派學者改口：疫情來自動物 - 國際 只花56元買樂透卻爽中1094萬元 男子曝財神光顧秘訣 - 國際 陸偷蓋海外軍事設施遭美抓包 當事國渾然不覺 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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