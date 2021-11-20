香港立法會換屆選舉投票將於12月19日進行，153名候選人將競逐三個界别共90個議席，於明年1月1日組成第七屆立法會。特首林鄭月娥今表示，政制及內地事務局正與大陸當局敲定讓身在內地的香港登記選民投票日當天在口岸投票的安排，並盡快公布詳情。

林鄭月娥說，將繼續督促選管會在政府各部門的全力支持和配合下，確保投票日當天的安排順暢。廉署亦提醒市民《選舉（舞弊及非法行為）條例》的相關規定，會於投票日當天總動員，快速處理任何涉嫌違法行為及突發情況。政府新聞處已加大宣傳力度，香港電台會製作特備節目，呼籲選民關心選舉，並踴躍投票。

她感謝資審會在短時間內進行大量工作，審慎、客觀，又高效地完成審查。153名通過審查的候選人來自不同背景、抱有不同政見，亦曾公開批評政府政策，足見完善後的選舉制度具備包容多元的特徵；只要得到選民投票支持，每一位都有機會當選，進入特區政治體制，參與落實「愛國者治港」。

林鄭又形容，153名候選人的年齡、職業、背景等，都比以往任何一屆選舉多元化，亦完全沒有在以往選舉曾經出現的所謂「35＋」「攬炒」組織或以政治立場掛帥的競爭。她希望每位候選人都能以政綱比拼，以務實態度爭取選民支持。

林鄭重申，立法會是特區政治體制的重要機關，曾經被藉選舉進入特區管治體制的反中亂港分子在議會不斷阻撓施政，這些「政治內耗」令香港錯失不少可發揮獨特優勢，盡享國家發展紅利的機會。完善選舉制度令香港重回「一國兩制」正確軌道，開啟良政善治的新篇章。她呼籲已登記選民踴躍投票，為香港開創未來。