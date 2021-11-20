行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱志偉等人在台上呼喊「四個不同意、台灣更有力」，呼籲大家出來投票不同意，將四個公投否決掉。(林雅惠攝)

現場民眾。(林雅惠攝)

「四個不同意、台灣更有力」，民進黨公投說明會今晚在高雄岡山區登場，行政院長蘇貞昌上台宣講，批國民黨用四個公投來「亂」，讓人民抱怨蔡政府，呼籲大家要做國家的主人，一定要出來投票不同意，將四個公投否決掉。

岡山公投說明會晚間6點半由4位議員參選人陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮的行動劇開場，宣傳8月28日以前滿18歲的公民都能投票，呼籲「828前滿18，勇敢投下四個不！」，隨後北高雄4位市議員黃秋媖、黃明太、高閔琳、陳明澤接續登場，分別闡述為何要投下反對票的原因，立委劉世芳、邱志偉及高雄市長陳其邁接續說明。

行政院長蘇貞昌晚間7點35分抵達會場，一上台先細數政府政績，強調政府努力做事，也有不錯政績，但國民黨拿不出好政策，只好來「亂」，企圖要讓民進黨做不下去，他並對國民黨發動的四個公投一一辯駁。

蘇貞昌表示，重啟核四根本不可能，因為執照已過期、機件停產、廠商解散且燃料棒已送回美國，他說，一、二號機就在地震斷層上，台灣地狹人稠，連周邊縣市長都反對，不要被他們害死。

針對珍愛藻礁議題，他說，馬政府規劃232公頃蓋在藻礁上，但蔡政府只用了23公頃，且完全避開藻礁，但國民黨現在主張要移開、換位置，要換到那裡？國民黨詛咒要人家死，只要害大家沒電，然後怨嘆政府，看能不能撿到機會，為了維持穩定供電及避免空氣汙染，一定要投下不同意。

至於反萊豬，蘇貞昌說，國民黨開放萊牛已經9年，數量愈來愈多，蔡英文總統要跟世界做貿易，不能不照世界標準，才答應萊豬進口，國民黨卻反對，全世界有109個國家及地區，包括CPTPP 11個會員國都允許進口含萊豬肉，台灣要加入CPTPP，不能說要跟人家做生意，但又不遵照規定，國民黨反對就是因為中國也想參加，所以才擋台灣讓中國高興。

對於公投綁大選，蘇貞昌強調，已經有了一次經驗，投票到12點、開票到半夜2點，已經在開票，還有人排隊等投票，呼籲大家一定要出來投下不同意，不要讓國民黨繼續亂下去。