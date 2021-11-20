排灣族宋偉鈴自創飾品品牌「DII.MA」，目前在網路販售，認為參與原住民族產業精實暨創業計畫，對她創業之路幫助很大。（陳慰慈攝）

泰雅族的森杉鍋物負責人李育恆推出馬告火鍋，並開發馬告檸檬飲及馬告辣椒深山好辣。（陳慰慈攝）

新北市原民局今舉辦「原住民族產業精實暨創業計畫頒獎暨成果發表」活動，鼓勵原住民族人在新北市扎根創業、發展產業，實現安居樂業的目標，今年優勝獲獎團隊有9隊，各可獲5萬元獎勵金，發想創意具體落實、實際創業後會再頒發15萬元獎勵金。

新北市長侯友宜出席頒獎表示，原住民在創業過程當中，跟新北市一起並肩作戰，從天使基金的運用款，再加上產業諮詢培力及在發展的過程當中能夠跟新北市的各行各業來做接軌，希望能夠幫他們創造第一桶金，不管從獎勵金以及融資或是貸款，讓他們有一技之長以外，又有第一桶金能夠結合，讓他們能夠在新北市找到一份好工作，可以不斷的走下去。

原民局表示，自2019年辦理產業精實暨創業計畫，這3年來不僅培育逾百名原住民產業人才，更從中選出22案具潛力及執行能力的團隊，產業範圍涵蓋生命禮儀、美食、美甲、新媒體、設計、繪本、粧品、運動、文教等，展現原住民文化融合產業的多元性。

「烏來合創有限公司」是今年獲獎團隊之一，泰雅族的周熬計畫推廣烏來天然冰，以最具代表性的原住民族傳統植物馬告作為馬告蜂蜜檸檬冰棒，讓烏來伴手禮可以往特色及精緻化發展，呈現烏來代表性。

目前在網路販售原住民飾品的「DII.MA」老闆宋偉鈴是去年的獲獎者，排灣族的她說，「DII.MA」在排灣族語是「誰」的諧音，她設計飾品以原民圖騰為素材，想要傳達不管是誰戴上去，就能成為你想要的樣子，展現自我風格。

宋偉鈴表示，原住民族產業精實暨創業計畫的培力課程、產業觀摩參訪及專家學者諮詢輔導，讓她能從中了解創業路上會面臨哪些問題？如何進行資金分配及撰寫企畫書以利日後申請經費補助，對她助益很大。

結合原民特色打造馬告火鍋的森杉鍋物負責人李育恆說，參與原住民族產業精實暨創業計畫，可以讓很有想法但不會寫計畫的族人學會寫計畫，並經專家學者分析評估再來開店。