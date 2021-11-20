今天(20日)東北季風逐漸減弱，宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨，中央氣象局表示，明天(21日) 各地大多為多雲到晴，氣溫暖和，預估入夜後北臺灣水氣有再增多之趨勢，但這樣的好天氣已經在倒數，下周一冷空氣向南進攻，將一夕變天，北台灣最低溫下探至13、14度。

明天(21日)各地大多為多雲到晴，僅東北部地區有局部短暫雨，花東偶有零星雨，預估晚起北臺灣水氣有再增多之趨勢；溫度方面，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約27、28度，中南部地區29至31度，各地夜間至清晨低溫18至22度左右，體感略有涼意，早出晚歸應適時增減衣物以免受涼。

下周一(22日)鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣從清晨起驟降明顯轉涼冷，各地都呈現愈晚愈冷，全臺有感，預估下周二(23日)清晨，北臺灣最低溫下探至13、14度，中部及花蓮低溫15、16度，南臺灣17、18度，沿海空曠地區或近山區平地可能還會更低一些；天氣方面，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週二水氣有逐漸減少的趨勢。

下周三、下周四(24日、25日)東北季風或大陸冷氣團減弱，清晨各地仍較涼冷，下周三北臺灣整天氣仍涼，其他地區白天氣溫稍回升，下周四北臺灣白天氣溫也逐漸回升，下周五、下周六(26日、27日)東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴。

周一凌晨起，冷空氣將正式南衝，同時夾帶水氣，這波冷空氣強度，預計將落在冷氣團邊緣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

FB粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，周一凌晨起，冷空氣將正式南衝，同時夾帶水氣，這波冷空氣強度，預計將落在冷氣團邊緣，周二會是各地最冷的時候。最低溫將下探13~15度左右，跟周日快30度的暖熱相比，對比強烈，周一、二都是冷雨陣陣的天氣，要等到周三，才會轉乾冷。

中南部較不會被水氣波及，下雨機率低，但是也會轉為陰天，一樣也會轉涼冷，日夜溫差大，位處愈南邊，降溫感受愈慢、愈小。周四~周五(11/25~26)冷空氣減弱，但因為水氣又再增加，北部、東半部下雨機率上升，可能會讓回暖的感覺變得不明顯。