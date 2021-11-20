尋求衛冕的泰山高中，20日以87比53輕取新榮高中，搶到預賽2連勝，且確定晉級高雄12強複賽，不過泰山教練廖文彬沒有打算放鬆，21日與高苑工商的最後一場預賽對決，仍打算正常打，「畢竟這攸關複賽籤位，我當然想在預賽搶到全勝。」

「整體而言，我們進攻還算不錯，尤其是在切入方面，只是外線命中率太低，應該只進4顆三分球，」廖文彬表示，「可是我們出手次數很多(三分出手41次)，我想這將是明天比賽的改進重點，這樣的出手表現，我絕對沒有辦法接受。」

泰山後衛劉侑儇攻下全場最高18分，外加9籃板、2助攻，不過廖文彬賽後仍很不滿意，「侑儇今天比賽前6分鐘就拿16分，可是後面3節的比賽，他竟然只有拿到兩分，這代表他的效率值太差，尤其是在比賽後半段，希望他可以趕緊修正。」

目前包含能仁、東泰、治平、東山、南山、高苑、泰山、松山與光復等9隊提前宣告闖進HBL男生組12強高雄複賽，僅剩的3張門票，將由21日宜蘭高中對三重商工、錦和高中對萬能工商、強恕高中對新榮高中等3場預賽的勝隊搶走。