「高雄樂活節」紙風車系列活動今（20）日晚間開進以螺絲產業聞名的岡山區，立委趙天麟與家人及壽天宮廣場逾3000名大、小朋共度歡樂奇幻的夜晚。（柯宗緯翻攝）

立委趙天麟也偕市議員擬參選人林志誠向民眾提出「藝文新經濟」產業。（柯宗緯翻攝）

「高雄樂活節」紙風車系列活動今（20）日晚間開進以螺絲產業聞名的岡山區，立委趙天麟與家人及壽天宮廣場逾3000名大、小朋共度歡樂奇幻的夜晚。趙天麟也偕市議員擬參選人林志誠向民眾提出「藝文新經濟」產業，同時宣講四大公投理念，疾呼民眾12月18日投下「四個不同意」。

「高雄樂活節」由趙天麟發起，11年來列車從都會區到偏鄉，用劇團、寶島歌謠等演出與民同樂。2021首場高雄樂活節13日於美濃區演出，大受歡迎。

今晚紙風車劇團列車開進岡山壽天宮廣場，「紙風車的魔法書」結合戲劇、歌舞、魔術及親子互動，「紅螞蟻叔叔」趙天麟偕太太、子女與廣場爆滿的親子同樂，一起遨遊紙風車的奇幻魔法世界。

趙天麟致詞提到，11年來高雄樂活節、紙風車劇團從都會到偏鄉，上山下海，陪同無數小朋友一起成長，感謝紙風車劇團對演出的堅持，也謝謝壽天宮提供場地。

趙天麟表示，岡山以螺絲產業聞名，台積電及橋頭科學園區都將陸續啟動 ; 未來串連路竹科學園區、橋科及台積電等產業聚落成形，岡山的發展地位將更為重要 ，除了產業，也要有藝文活動，他提出「藝文新經濟」概念。

趙天麟肯定在地市議員黃秋媖在地服務，同時推薦市議員擬參選人林志誠是優質有理想的青年，未來要為高雄市爭取更多的建設及產業發展，也會致力於「藝文新經濟」，高雄樂活節年年登場，讓地方藝文更深化。

紙風車劇團魔法魅力無法擋，數千名大小朋友驚豔於紙風車的巫婆之舞，也陶醉於黑光棒綻放神奇光芒的無限想像，一個半小時的演出，廣場歡樂笑聲此起彼落，人氣沸騰，這一夜數千人共度歡樂的夜晚。