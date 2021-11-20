嘻小瓜（謝紹宸）曾是《大學生了沒》的固定班底，集結舞者、歌手、主持人多重身分，近年來活躍於各大綜藝節目，近日他為了省錢，決定騎Ubike回家，沒想到卻忘記還，隔天才趕緊把車歸還，未料一刷金額飆漲151倍，讓他直呼「我本人是否水逆來襲」。

嘻小瓜在社群透露，本來因為「貪圖便宜」，希望花5元就能到家，所以選擇騎Ubike，沒想到竟忘記在當天歸還，過了8、9個小時才想起來，連忙把車送回站點，並拿悠遊卡一刷，扣款金額跳出「755」，整整比本來的金額漲了151倍，讓他也嚇到整個倒抽一口氣。

本來想省錢卻得不償失，嘻小瓜也罵自己金魚腦、笨蛋，並提醒大家千萬不要忘記還車，直呼「我本人是否水逆來襲」，PO文一出，也吸引不少網友留言，「這倍數也太可怕了」、「可以搭計程車了」，連有「本土劇娜美」封號的性感女星張家瑋也驚呼「好可怕」。

嘻小瓜之前急著搬家，所以找到一間裝潢不錯的房間，本來跟房東說過要修理壞掉的廁所和洗衣機，沒想到搬進去後卻沒改善，地上還有垃圾，致電房東也愛理不理，讓他無奈「現在疫情優惠17900，5個月後恢復原價20900，不知道這個品質跟價錢你們覺得符合嗎？」並且還要重新找房子。