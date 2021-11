林裕城(左起)、董哲瑋、吳承恩、許傑銘、陳柏安出道即面對千人舞台相當興奮。(吉利娛樂事業有限公司提供)

「九澤CP」陳零九(左)和邱鋒澤合體演唱,為這場演唱會掀起另一波高潮。(吉利娛樂事業有限公司提供)

東森實境男團養成節目《Be the ONE:A級戰場》誓言打造台灣新一代全方位大勢男團,並由炎亞綸擔任「遊戲經理人」陪伴他們走向出道成團之路。經過殘酷決戰廝殺後,「小王仁甫」吳承恩、陳柏安、林裕城、「小鼓鼓」許傑銘、董哲瑋正式成團出道,登上千人大型舞台舉辦演唱會,回顧過往拚盡全力的辛勤點滴,大夥都難掩激動之情,炎亞綸看著成團的玩家們一步步成長心中百感交集,「終於懂父母的感受是什麼了,看著他們一步一步 成長,有些人不敢面對舞台或是上舞台驚慌失措,到現在是3天內可以練2首歌,甚至到1千多人的舞台也可以有這麼好的表現,值得鼓勵!」

炎亞綸直言,許多選秀節目只給前幾名佼佼者獎金就沒有後續,《Be the ONE:A級戰場》則是培養玩家出道,給男孩們一個舞台,並且砸下重金包裝團體,「(舞台)光是LED版就要至少500萬」,希望大家第一場表演能夠精彩絢麗。出道成員在舞台上的表現可圈可點,不只舞蹈酷帥迷人,歌唱實力也大幅提升。曾任Carry夥伴的歌手鼓鼓也驚訝說:「我覺得他們又進化了,讓我嚇到!」特別嘉賓動力火車則大讚男孩們體力佳、本錢好,深怕「長江後浪推前浪」;「九澤CP」也頻頻誇讚男孩們來勢洶洶。被問到從五堅情中組成兩人CP的想法,陳零九曖昧地笑說:「這樣兩人的連結比較深一點」,但五人行動比較能分擔其他事,不用兩人獨自扛下。 他也現場幫出道5人找CP,過程笑料十足。

要在許多人的注視下勁歌熱舞,男孩們都帶著緊張又興奮的心情拚命排練,林裕城說道比起在攝影棚內表演給老師看,「我滿期待我看到人(粉絲)的反應,我喜歡別人叫!」吳承恩則笑說:「我們一定會很享受舞台,加上人那麼多會讓我們更興奮,腎上腺素會更高。」吳承恩有感而發地說:「拚搏5、6年,參加快10個大大小小節目,節目製作單位都會覺得『你怎麼又來了?』但我不會放棄為了夢想前進。」許傑銘則在台上爆哭喊道:「因為我國中就一直想當歌手,一路上家人都是非常支持我的人,要謝謝媽媽的支持,媽媽生日也快到了,我也把它當作媽媽生日禮物。」

最後篇章決戰廝殺的「終極戰場」力拼5人成團,迎來最終章「夢想舞台」《THE BEST FIVE CONCERT 全方位男團成團演唱會》千人大型舞台,特別選在耗資十億打造、全台唯一媲美國家級劇院的專業表演場地義大皇家劇院舉行。《Be the ONE:A級戰場》成團首場演唱會就在本周六(20日)22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架,本周六(20日)16點在東森綜合台32頻道播出,隔周六(27日)20點在東森超視台重播。