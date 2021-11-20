林裕城（左起）、董哲瑋、吳承恩、許傑銘、陳柏安出道即面對千人舞台相當興奮。（吉利娛樂事業有限公司提供）

「九澤CP」陳零九（左）和邱鋒澤合體演唱，為這場演唱會掀起另一波高潮。（吉利娛樂事業有限公司提供）

東森實境男團養成節目《Be the ONE：A級戰場》誓言打造台灣新一代全方位大勢男團，並由炎亞綸擔任「遊戲經理人」陪伴他們走向出道成團之路。經過殘酷決戰廝殺後，「小王仁甫」吳承恩、陳柏安、林裕城、「小鼓鼓」許傑銘、董哲瑋正式成團出道，登上千人大型舞台舉辦演唱會，回顧過往拚盡全力的辛勤點滴，大夥都難掩激動之情，炎亞綸看著成團的玩家們一步步成長心中百感交集，「終於懂父母的感受是什麼了，看著他們一步一步 成長，有些人不敢面對舞台或是上舞台驚慌失措，到現在是3天內可以練2首歌，甚至到1千多人的舞台也可以有這麼好的表現，值得鼓勵！」

炎亞綸直言，許多選秀節目只給前幾名佼佼者獎金就沒有後續，《Be the ONE：A級戰場》則是培養玩家出道，給男孩們一個舞台，並且砸下重金包裝團體，「（舞台）光是LED版就要至少500萬」，希望大家第一場表演能夠精彩絢麗。出道成員在舞台上的表現可圈可點，不只舞蹈酷帥迷人，歌唱實力也大幅提升。曾任Carry夥伴的歌手鼓鼓也驚訝說：「我覺得他們又進化了，讓我嚇到！」特別嘉賓動力火車則大讚男孩們體力佳、本錢好，深怕「長江後浪推前浪」；「九澤CP」也頻頻誇讚男孩們來勢洶洶。被問到從五堅情中組成兩人CP的想法，陳零九曖昧地笑說：「這樣兩人的連結比較深一點」，但五人行動比較能分擔其他事，不用兩人獨自扛下。 他也現場幫出道5人找CP，過程笑料十足。

要在許多人的注視下勁歌熱舞，男孩們都帶著緊張又興奮的心情拚命排練，林裕城說道比起在攝影棚內表演給老師看，「我滿期待我看到人（粉絲）的反應，我喜歡別人叫！」吳承恩則笑說：「我們一定會很享受舞台，加上人那麼多會讓我們更興奮，腎上腺素會更高。」吳承恩有感而發地說：「拚搏5、6年，參加快10個大大小小節目，節目製作單位都會覺得『你怎麼又來了？』但我不會放棄為了夢想前進。」許傑銘則在台上爆哭喊道：「因為我國中就一直想當歌手，一路上家人都是非常支持我的人，要謝謝媽媽的支持，媽媽生日也快到了，我也把它當作媽媽生日禮物。」

最後篇章決戰廝殺的「終極戰場」力拼5人成團，迎來最終章「夢想舞台」《THE BEST FIVE CONCERT 全方位男團成團演唱會》千人大型舞台，特別選在耗資十億打造、全台唯一媲美國家級劇院的專業表演場地義大皇家劇院舉行。《Be the ONE：A級戰場》成團首場演唱會就在本周六（20日）22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，本周六（20日）16點在東森綜合台32頻道播出，隔周六（27日）20點在東森超視台重播。